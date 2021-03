På jagt efter påskesten i Bjernede Storskov

Arrangementet går ud på, at man kan male sine egne sten og derefter begive sig ud i skoven, hvor man kan »gemme« stenene langs med stierne i Bjernede Storskov. Hvis mange gør det inden den 28. marts, er der allerede fra palmesøndag god mulighed for at gå på jagt efter stenene med hele familien.