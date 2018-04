Se billedserie Klatreanlægget blev indviet i september. Nu er det tæt på, at det samlede beløb på 4,2 mio. kr. er i hus. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: »På Banen« skal have de sidste 250.000 kroner hevet i land Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»På Banen« skal have de sidste 250.000 kroner hevet i land

Sorø - 18. april 2018 kl. 09:01 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Poul Brøns og Paw Nielsen stiller sig i spidsen for en indsamling i det lokale erhvervsliv og blandt områdets borgere.

Aktivitets- og fritidsområdet »På Banen« I Dianalund mangler nu kun 250.000 kr. i at være i mål. Ikke mindst derfor har de to erhvervsfolk Poul Brøns fra Skelbæklund og Paw Nielsen fra Højvang stillet sig i spidsen for en indsamling i det lokale erhvervsliv og blandt borgerne med det for øje at nå i mål med pengebeløbet, der i alt er på 4,2 millioner kroner.

- Uden frivillige kræfter ville denne drøm aldrig være kommet så nær sin opfyldelse, siger Poul Brøns og Paw Nielsen.

- Det er så tæt på målet, at vi for alvor skal stå sammen nu. 250.000 kr. er kun seks procent af det samlede beløb - men der er lige den udfordring, at de penge, der er samlet ind, typisk er komet fra fonde. Det betyder, at projektet først kan sættes i gang, når hele beløbet er samlet ind.

Fondene frigiver nemlig ikke midlerne, før det står klart, at projektet kan gennemføres i fuldt omfang.

- Det er her, vi som borgere og erhvervsdrivende kommer ind i billedet, fortsætter de to.

- Hvis vi står sammen nu, kan vi hjælpe de initiativrige borgere, der har arbejdet for, at denne drøm kan blive til virkelighed, med at komme i mål

Virksomheder kan støtte med sponsorater, mens private kan indbetale støttebeløb. Virksomheder kan få navnet på den sponsorvæg, der opsættes ved »På Banen«, ligesom de eksponeres på hjemmeside og Facebooksider. Beløb på 5.000 kr. og opefter medfører logo og navn på sponsorvæggen, mens beløb på under 5.000 kr. give adgang til en bannerreklame på siden.

Poul Brøns og Paw Nielsen peger på, at »På Banen« er et stort aktiv for beboerne i Dianalund, ligesom projektet kan betyde, at familier udefra kører til Dianalund og undervejs også lægger deres indkøb i byen. »På Banen« kan også være med til at tiltrække tilflyttere.

»På Banen« nær Dianalund Borgerhus indviede i september i fjor første etape med et klatreanlæg. Derudover skal der etableres legeplads, parkourbane, skaterbane, multibane, interaktiv væg, fitness, crossfit, scene og opholdspladser.

»På Banen« skabes af Dianalund Børne & Ungdoms Kultur, der er en interessegruppe under Dianalund Udviklingsråd. Projektet kan støttes på registreringsnummer 9883 kontonummer 0000224865.