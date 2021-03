Se billedserie Fra venstre er det Pipaluk Balslev, formand for børn og undervisningsudvalget, Lars Damgaard, der overrakte diplomet til PULS, samt Rune Trappaud Rønne og Mette Hesselberg fra PUST. Foto: Signe Foersom, Sorø Kommune

PUST adopterer to verdensmål

Sorø - 23. marts 2021 kl. 15:57 Kontakt redaktionen

Foreningen PUST fik forleden overrakt et bevis for adoptionen af to verdensmål. De to verdensmål omfavner foreningens arbejde med at skabe trivsel for mennesker i sorg og for dens samarbejde med Sorø Kommune, som netop er blevet styrket gennem en ny samarbejdsaftale.

I PUST er der rum til at være i sorg og have det svært. Foreningen tilbyder samtalegrupper for mennesker, der har mistet en pårørende eller været del af en skilsmisse. I samtalegrupperne kan deltagerne møde andre i lignende kriser. Foreningens arbejde er baseret på frivillige, som leder sorg- og skilsmissegrupperne.

Verdensmål nummer tre handler om sundhed og trivsel og omfavner det, der er grundkernen i PUSTs arbejde.

- De frivillige i PUST løfter en vigtig opgave ved at skabe rum, hvor folk kan møde andre i samme sårbare situation, som de selv er i. Et rum, hvor der er plads til være i sorg. Det spiller godt ind verdensmål 3, der også handler om trivsel, siger verdensmålsambassadør Pipaluk Balslev.

- Det er ikke kun deltagerne i sorg- og skilsmissegrupperne, der får noget ud af det. Det er også de frivillige, fortsætter Rune Trappaud Rønne, som for to år siden tog initiativet til PUST.

- Forskning peger på, at du bliver lykkelig af at lave frivilligt arbejde. Hvis man kan åbne for et stort, stærkt frivilligt miljø, som vi er på vej til i Sorø Kommune, så vil vi se en enorm effekt på de frivillige også. Når du ser andre frivillige blive glade for det gør, får du også selv lyst til at gøre noget. Den effekt er guld værd.

PUST og Sorø Kommune har netop styrket samarbejdet, og kommunen skal fremover rekruttere deltagere til PUSTs sorg- og skilsmissegrupper. Det er ofte sagsbehandleren i kommunen, læreren i felten og pædagogen i børnehaven, der møder borgere i krise. I samarbejdet med PUST har kommunen et sted, hvortil de kan henvise borgere, der har brug for et rum til at tale om deres sorg. Samarbejdet spiller godt ind i verdensmål 17, der handler om partnerskab for handling.