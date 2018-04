Ib Nielsen (tv.) og Jørn Henrik Jørgensen er fortørnede over, at DEAS A/S og PKA stævner 21 beboere i Klosterhaven i en huslejesag, som SEAS A/S har tabvt to gange i huslejenævcnet. Foto: Bjarne Stenbæk

PKA stævner nu 21 lejere

Sorø - 19. april 2018 Af Bjarne Stenbæk

Administrationsselskabet DEAS A/S har to gange tabt sagen i huslejenævnet. Nu går DEAS A/S og PKA rettens vej. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det kræver efterhånden stærke nerver at bo i Klosterhaven i Sorø. Det er lejerne, Jørn Henrik Jørgensen og Ib Nielsen, enige om. De to er sammen med 19 andre beboere i bebyggelsen nu blevet stævnet af DEAS A/S, der administrerer lejeboligerne for ejeren, pensionsselskabet PKA. Omvendt mener DEAS A/S blot, at man følger de regler, der er på området.

- DEAS A/S og dermed altså også PKA bruger rockermetoder, siger Jørn Henrik Jørgensen.

- Jeg vil udtrykke det sådan, at jeg føler mig voldsomt intimideret, føjer Ib Nielsen til.

Og begge er enige om, at DEAS A/S' fremgangsmåde kan sammenlignes med at skyde med spredehagl ind i en hønsegård.

- Det skaber stor opstandelse og utryghed, siger Ib Nielsen.

De to gør også opmærksom på, at flertallet af de stævnede er kvinder på mere end 65 år, der bor alene, og som aldrig har været involveret i en retssag.

- De føler sig forståeligt nok kriminaliseret, siger de - og de har jo blot fulgt huslejenævnets afgørelse.

Ib Nielsen og Jørn Henrik Jørgensen forstår ikke, at DEAS A/S ikke har søgt en forhandlingsmæssig løsning med beboerne, hvor muligheden for at klare huslejeforhøjelsen via en frivillig aftale og et tillæg til den indgåede lejekontrakt blev prøvet af. I stedet foreligger der nu en stævning, hvor hver enkelt af de 21 beboere skal møde i retten i Næstved.

Og DEAS har tilmed udregnet sagsomkostningerne til at blive 138.846 kr. Med udregningen følger også oplysningen om, at PKA vil frafalde sagen og også give afkald på at få tilkendt sagsomkostninger, hvis beboeren indgår en frivillig aftale om at få sat sin husleje i vejret.

Dog skal det tilføjes, at PKA kun kan få sagsomkostningerne betalt, såfremt pensionskassen vinder sagen.

I september 2017 varslede DEAS A/S en huslejeforhøjelse. Det var en såkaldt omkostningsbestemt forhøjelse, men beboerrepræsentationen i bebyggelsen var ikke enig og indbragte sagen for huslejenævnet. 13. marts 2018 afgjorde huslejenævnet, at huslejestigningen var i orden for 26 af de 47 lejemål. Men for de lejere, der flyttede ind i bebyggelsen før 11. juni 2004, måtte lejeforhøjelsen med baggrund i forskellige paragraffer i lejeloven afvises.

DEAS A/S og PKA mener, at huslejenævnet har misforstået eller fejlfortolket lovgivningen på området og anmodede nævnet om at genoptage sagen, men 31. januar 2018 stadfæstede huslejenævnet sin oprindelige afgørelse.

DAGBLADET og Sjællandske har forelagt sagen for DEAS A/S.

- Situationen er den, at huslejenævnet har truffet en afgørelse, som vi er uenige i. Derfor har vi nu anket sagen til boligretten, og her er proceduren i lejelovgivningen, at man stævner de enkelte lejere. Det er fuldstændig efter bogen. Så længe sagen er verserende, kan vi desværre ikke kommentere den yderligere, siger afdelingsdirektør i DEAS A/S, Finn Sture Madsen.