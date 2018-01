I øjeblikket ligger byggeaffaldet fra Frederiksberg Skole hos Sjællands Lastvognsophug på Hestehavevej. Indehaver Jørgen Steen Jensen (på billedet) er uenig med Sorø Kommune om håndtering af affaldet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: PCB-sagen: Politikerne er splittede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

PCB-sagen: Politikerne er splittede

Sorø - 11. januar 2018 kl. 06:11 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De syv politikere i børne- og undervisningsudvalget er i øjeblikket totalt splittede i sagen om nedrivning og bortskaffelse af de gamle PCB-forurenede bygninger på Frederiksberg Skole.

På det seneste møde i udvalget blev der givet en orientering om projektet, som embedsværket så forventede, at politikerne ville tage til efterretning. Men det ville Anne Madsen fra Socialdemokratiet, Pia Hvid fra Radikale Venstre og Bo Mouritzen fra Enhedslisten ikke. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

De er nemlig utilfredse med den orientering, som embedsværket har givet. Den er hullet og mangefuld og politikerne skal inddrages mere i projektet, mener de.

- Jeg synes, at hele forløbet omkring sagen er rigtig svær at finde ud af. Jeg kan godt være nervøs for, hvad der ligger og gemmer sig. Vi skal være sikre på, at der ikke ligger en eller anden skandale i det her, siger Bo Mouritzen.

I orienteringen beskriver kommunens embedsværk, hvordan det går med nedrivningen og bortskaffelsen af PCB-byggeaffaldet fra Frederiksberg Skole.

Der står blandt andet, at nedbrydningen af den gamle Frederiksberg Skole er opdelt i to etaper. Byggeaffaldet fra den første etape er allerede blevet revet ned og ligger lige nu hos Sjællands Lastvognsophug A/S på Hestehavevej nord for Sorø. Bygningerne i etape to er endnu ikke revet ned.

Sten & Grus Prøvestenen A/S skal fragte 2500 ton PCB-forurenet byggeaffald fra etape to med skib til Holland, hvor det vil blive varmebehandlet og genanvendt i byggebranchen.

Projektets styregruppe godkendte den nye aftale på et møde den 13. december 2017.

Men kommunens embedsværk oplyser for eksempel ikke prisen på den nye aftale med Sten & Grus Prøvestenen A/S. Der bliver heller ikke oplyst, om der var andre mulige løsninger, og hvorfor netop dén løsning så blev valgt.

Det er blandt andet dét, som de tre politikere i udvalget er utilfredse med.

- Der er nogle ting i sagen, som ikke er ordentligt belyst til, at jeg kan tage stilling. Det er svært for mig at se, hvad der er hoved og hale i den her sag. Og i øvrigt er der lige pludselig indgået en ny kontrakt, som jeg heller ikke har set beskrevet nogle steder. Hvor kom den fra og hvad betyder det?, siger Pia Hvid, der er næstformand i udvalget.

- Jeg synes ikke, det er belyst, hvad det har af konsekvenser for skolen og for børnene. Det er jo et politisk spørgsmål, fordi det kan have store konsekvenser for miljøet og økonomien, siger Bo Mouritzen.

Politikerne fra oppositionen vil have en grundigere gennemgang af forløbet, og de vil også have hele byrådet til at forholde sig til sagen.

Men det er ikke helt så ligetil, fordi sagen er en såkaldt efterretningssag. De utilfredse politiker må i stedet forsøge at få sagen ændret fra en efterretningssag til en beslutningssag eller formulere deres eget forslag, som kan komme til afstemning på et byrådsmøde.

relaterede artikler

Skoleleder er tilfreds med plan for PCB-nedrivning 06. januar 2018 kl. 09:18

PCB-kaos forsinker ny skole over et år 04. januar 2018 kl. 15:22

Frederiksberg Skole må fortsat acceptere byggerod 01. december 2017 kl. 05:52