Jørgen Steen Jensen har fortsat ikke taget skridt til at sikre PCB-affaldet på sin grund. Han nægter at gøre noget, da han mener, at han har fået leveret byggeaffald fra Frederiksberg Skole med højere PCB-koncentration, end Sorø Kommune har givet ham miljøtilladelse til. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: PCB-sagen: Påbud hjalp ikke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

PCB-sagen: Påbud hjalp ikke

Sorø - 04. april 2018 kl. 13:46 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Kommune har indtil videre ikke fået noget ud af at give Sjællands Lastvognsophug et påbud om at sikre, at PCB-affaldet på virksomhedens grund ikke forurener jord, overfladevand og grundvand.

Læs også: Minister skal svare på spørgsmål om giftigt affald

Da fristen for at opfylde påbuddet udløb 28. marts, havde indehaver af Sjællands Lastvognsophug, Jørgen Steen Jensen, ikke foretaget sig mere, end han havde, da påbuddet blev udstedt for en lille måned siden. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Problemet er, at en del af det PCB-forurenede affald, som Sjællands Lastvognsophug, har modtaget fra den nedrevne Frederiksberg Skole, er lagt oven på virksomhedens grund uden at der er forsvarlig afdækning under det.

Fagcenterchef i Sorø Kommune, Morten Olesen, bekræfter, at kommunen har været på tilsyn efter fristens udløb, og at der intet var sket.

Dermed har kommunen nu ret til at skride direkte til en politianmeldelse af Sjællands Lastvognsophug. Om det vil ske, kan Morten Olesen dog endnu ikke sige noget om:

- Det er korrekt, at beslutningen om en politianmeldelse kan tages teknisk/administrativt, men denne sag har så mange elementer, at politikerne skal ind over. Derfor vil vi informere politikerne først, inden vi går videre, siger Morten Olesen til Dagbladet og Sjællandske.

Han forventer, at sagen vil komme med på udvalget for teknik og miljøs aprilmøde og derefter på byrådsmødet sidst på måneden.

Allerede da påbuddet blev udstedt, udtalte Jørgen Steen Jensen, at han ikke agtede at foretage sig noget, og den holdning er der altså ikke blevet ændret på:

- Dels har det ikke været vejr til at foretage den slags arbejde i, og dels nægter jeg fortsat at nedgrave affald, der har en højere koncentration af PCB, end jeg har fået miljøgodkendelse til, siger Jørgen Steen Jensen.

Dermed henviser han til, at de prøver, han selv har fået foretaget af byggeaffaldet, viser et højere indhold af PCB end de prøver, Sorø Kommune har foretaget. Sorø Kommune har dog hidtil valgt alene at forholde sig til egne prøvetagninger.

Udover det nævnte påbud har Sorø Kommune udstedt endnu et påbud overfor Sjællands Lastvognsophug. Nemlig at affaldet skal være gravet ned i jorden eller bortskaffet til et godkendt modtageanlæg senest 1. juni i år. Et påbud, Jørgen Steen Jensen altså heller ikke agter at efterkomme.

- Jeg foretrækker en politianmeldelse, så en tredje og uvildig instans kan komme ind og se på sagen, siger Jørgen Steen Jensen til Dagbladet og Sjællandske.

relaterede artikler

Oppositionen er uenig om giftigt affald 16. januar 2018 kl. 15:35