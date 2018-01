Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: PCB-sagen: Her er politikernes muligheder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

PCB-sagen: Her er politikernes muligheder

Sorø - 11. januar 2018 kl. 06:22 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagen om nedrivning og bortskaffelse af PCB-affaldet fra den gamle Frederiksberg Skole kører lige nu som en såkaldt efterretningssag i det politiske system í Sorø Kommune.

Det betyder, at politikere ikke skal stemme om sagen, men blot får en orientering fra embedsværket. Det betyder samtidig, at politikerne ikke kan bruge deres standsningsret, hvor de kan begære en sag til afstemning i byrådet, hvis de er utilfredse med sagens udfald i et fagudvalg. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Derfor er det heller ikke en mulighed for de tre politikere fra børne- og undervisningsudvalget, der er utilfredse med sagen om nedrivning af Frederiksberg Skole.

Men der er andre muligheder. Det fortæller Roger Buch, der er forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og ekspert i forvaltningsret.

Som byrådsmedlem kan man for eksempel foreslå embedsværket at ændre en sag fra en efterretningssag til en beslutningssag inden et byrådsmøde.

- Det skulle der ikke være noget i vejen for, siger Roger Buch.

Hvis det ikke kan lade sig gøre eller ikke kan nås inden byrådsmødet, så kan ethvert byrådsmedlem få sit eget punkt med på dagsordenen, fortæller han.

- Hvis det er en efterretningssag, men man gerne vil træffe en beslutning, så skal man bare bede om at få en beslutningssag med på dagsordenen. Så stiller man et forslag, som man selv formulerer, og stemmer for eller imod, siger Roger Buch.

Normalt er der ellers et princip om, at den samme sag ikke skal behandles to gange på det samme møde.

- Men det gør man heller ikke her, fordi det andet punkt bare er en efterretning, hvor man ikke har stemt. Så det er ikke et argument i det her tilfælde, siger forskningschef Roger Buch.

Det ændrer dog ikke på, at flertallet bestemmer sagens udfald.

relaterede artikler

Skoleleder er tilfreds med plan for PCB-nedrivning 06. januar 2018 kl. 09:18

PCB-kaos forsinker ny skole over et år 04. januar 2018 kl. 15:22