De første 5600 ton betonaffald fra nedrivningen af Frederiksberg Skole ligger hos Sjællands Lastvognsophug i Fulby. Sten & Grus Prøvestenen skal bortskaffe det sidste betonaffald. Foto: Jens Wollesen

PCB-sagen: Hemmeligholdt udgift ligger under 3 mio. kr.

Sorø - 16. maj 2018 kl. 06:52 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Prisen for at få bortskaffet det sidste pcb-giftige betonaffald fra Frederiksberg Skole ligger under 3 millioner kroner. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Sorø Kommune har som bygherre indgået en kontrakt med entreprenør Sten & Grus Prøvestenen A/S om at bortskaffe cirka 4000 ton betonaffald fra de gamle skolebygninger. Sorø Kommune har vurderet, at prisen for arbejdet er fortrolig, og derfor bliver den holdt hemmelig.

Men på baggrund af oplysninger, som avisen har fået aktindsigt i, kan niveauet for den kommunale udgift nu fastlægges.

Sorø Kommune valgte at finde en ny entreprenør til at bortskaffe det sidste giftige betonaffald fra nedrivningen af den gamle skole, da samarbejdet med Sjællands Lastvognsophug gik i hårdknude.

I slutningen af 2017 indhentede kommunen tilbud på arbejdet fra tre potentielle leverandører. Det var RGS 90 A/S, Norrecco A/S og Sten & Grus Prøvestenen A/S.

I et internt notat fra Sorø Kommune står der, at RGS 90's tilbud var væsentligt højere end de to andre tilbud. Norrecco tilbød en attraktiv pris, mens Sten & Grus Prøvestenen tilbød en »særdeles attrativ pris«.

Sten & Grus Prøvestenen har siden oplyst, at man har afgivet et »rigtig godt tilbud« med en »særlig lav« pris.

RGS 90's tilbudte pris er afgivet som et spænd mellem 1500 og 2500 kroner per ton eksklusiv moms. Det giver en samlet pris på mellem 6 og 10 millioner kroner eksklusiv moms.

Norreccos tilbud indeholder en samlet pris på 2,98 millioner kroner eksklusiv moms.

Prisen i kontrakten mellem Sorø Kommune og Sten & Grus Prøvestenen ligger altså et sted under de 2,98 millioner kroner.

Sten & Grus Prøvestenen skal fragte betonaffaldet med skib til Holland, hvor betonen vil blive varmebehandlet på en måde, der gør det muligt at genanvende materialet i den hollandske byggebranche.