PCB-sag giver fortsat anledning til bekymring

Sorø - 25. januar 2018 kl. 18:01 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Også ved byrådsmødet onsdag aften kom sagen om det pcb-inficerede bygningsaffald fra Frederiksberg Skole til at fylde en del i debatten. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Som det har været tilfældet i udvalgene, blev byrådet forelagt en orienteringssag om, at kommunens forvaltning har besluttet, at lade de pcb-ramte murbrokker fra sidste etape af skolenedrivningen fragte til Holland af et nyt firma. Og at aftalen med Sjællands Lastvognsophug ikke er blevet forlænget.

To byrådsmedlemmer nægtede at tage orienteringen til efterretning. Nemlig Pia Hvid (Rad.) og Bo Mouritzen (EL).

- Jeg mangler fortsat en masse oplysninger. Hvor mange tons snakker vi om? Hvor meget er rent? Kan økonomien holdes indenfor budgetrammen? Den nye aftale med Sten & Grus Prøvestenen kom lige ud af luften. Jeg sad i udvalget for teknik og miljø sidste år, men jeg er ikke inde i det her. Jeg har ikke været med til at beslutte det. Derfor vil jeg ikke tage sagen til efterretning, for det skal ikke se ud, som om jeg har været med til at beslutte det, sagde Pia Hvid.

Bo Mouritzen har det på samme måde:

- Vi lever ikke i et teknokrati, men i et demokrati. Vi tager stilling til politiske spørgsmål. Vi har 5600 tons liggende ude hos Sjællands Lastvognsophug. Vi må trække i alle bremser. Der må ikke være risiko for vores børns drikkevand.

De 5600 tons hos Sjællands Lastvognsophug har et pcb-indhold, der er højere end tilladt i dag, men det var tilladt dengang, aftalen med firmaet blev indgået. Bo Mouritzen mener alligevel, at det er forkert at grave de 5600 tons ned med den viden, man har nu.

- Vi holder os inden for miljølovgivningen, svarede Jens Nygaard (V).

- Alternativet er her for at arbejde for miljøet, men vi er nødt til at forholde os til virkeligheden. Vi kan ikke behandle de gamle brokker efter ny lovgivning, sagde Niels Aalbæk Jensen (Alt.).

Bo Mouritzen forstår heller ikke, hvorfor Sjællands Lastvognsophug ikke for længst er politianmeldt, når han endnu ikke har opfyldt sin del af aftalen - nemlig at grave brokkerne forsvarligt ned - hvilket firmaet har fået frist indtil juni til at få gjort.

- I udvalget for teknik og miljø fik vi indføjet den fodnote, at det skal følges nøje, og hvis firmaet ikke er begyndt på at grave det ned i løbet af en-to måneder, så skal vi skride ind, for så nås det ikke inden juni, svarede Niels Aalbæk Jensen.

Udover miljøbekymringerne gav også andre end Pia Hvid udtryk for manglende information i hele pcb-sagen:

- Alle i byrådet skulle have været grundigt informeret, og vi er stadig betænkelige omkring, hvilke efterspil der kan komme af denne sag, sagde Anne Madsen (S).

Niels Aalbæk Jensen, der sidder i udvalget for teknik og miljø, slog dog fast, at han personligt har følt sig godt informeret.

Formand for udvalget for teknik og miljø, Jens Nygaard (V), beklagede, hvis nogen følte sig underinformeret, men mente, at der ved flere lejligheder var blevet givet information af kommunaldirektøren.

Kommunaldirektør Søren S. Kjær fik selv ordet ved byrådsmødet, og han sagde, at han ville bruge denne sag for at lære af den og for at se, om der kunne have været informeret anderledes.