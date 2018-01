Se billedserie Jørgen Steen Jensen vil ikke grave byggeaffaldet fra Frederiksberg Skole ned i jorden på Hestehavevej i Fulby, fordi materialerne ifølge ham er mere forurenet med PCB end først antaget. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

PCB-kaos forsinker ny skole over et år

04. januar 2018

Færdiggørelsen af den nye Frederiksberg Skole ved Sorø bliver over et år forsinket.

Det var egentlig planen, at nedrivningen af de sidste PCB-forurenede skolebygninger og etablering af en skolegård med pause- og læringsrum til de yngste elever skulle være foregået i foråret 2017. Imens kunne de nye bygninger blive taget i brug, og senest i juni 2017 skulle skolen så være helt færdig.

Men der er opstået en kompliceret tvist om, hvor store mængder af miljøgiften PCB der er i de gamle bygninger. Det betyder, at nedrivningen først kommer til at foregå her i de første måneder af 2018, og udearealerne bliver etableret ved udgangen af sommeren 2018. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Kernen i tvisten er, at Sorø Kommune og virksomheden Sjællands Lastvognsophug A/S er uenige om mængderne af PCB i byggeaffaldet.

Det var ellers Sjællands Lastvognsophug, der skulle modtage byggeaffaldet fordelt på to etaper og indkapsle materialerne i jorden under en ny 18.500 kvadratmeter stor betonplads på Hestehavevej 4 i Fulby.

Men det vil virksomhedsejer Jørgen Steen Jensen ikke, og derfor ligger de første 5,6 ton byggeaffald stadig i bunker på virksomhedens ejendom.

For ifølge ham er der meget mere PCB i byggeaffaldet end angivet i den tilladelse, han har fået fra Sorø Kommune. For ikke at ende med et stort problem gravet ned på hans ejendom, har han indtil videre standset arbejdet.

- Det er mere beskidt end først antaget, og også mere end vi har tilladelse til. Kommunen er nødt til at forholde sig til, hvad der skal gøres. Hvis jeg graver det ned, efter jeg er blevet vidende om PCB-mængden, så skal jeg stå til ansvar for det til evig tid, siger Jørgen Steen Jensen.

Sorø Kommune er ikke enige i, at PCB-mængderne i byggeaffaldet er højere end forventet. Kommunen og Jørgen Steen Jensen læser prøveresultaterne fra materialerne på hver deres måde. Derfor vil Sorø Kommune ikke efterkomme Jørgen Steen Jensens ønske om en ny melding om, hvad der skal ske med affaldet.

Tværtimod skifter Sorø Kommune nu kurs. Sjællands Lastvognsophug har ikke overholdt aftalen, mener kommunen. Allerede i december 2017 blev det besluttet, at virksomheden på Hestehavevej ikke skal modtage det sidste byggeaffald fra Frederiksberg Skole. I stedet er der lavet en aftale med virksomheden Sten & Grus Prøvestenen A/S, som skal modtage affaldet og fragte det med skib til Holland for at blive genanvendt.

Sjællands Lastvognsophug har også ansøgt om en ny såkaldt miljøgodkendelse fra kommunen, som ifølge virksomheden kunne gøre det problemfrit at grave affaldet ned i jorden. Men kommunens embedsmænd anbefaler politikerne i teknik- og miljøudvalget at give afslag på ansøgningen, når de skal mødes i næste uge. Det bliver begrundet med, at reglerne for håndtering af PCB i mellemtiden er blevet skærpet.

Det er endnu uvist, hvad der skal ske med bunkerne af byggeaffald hos Sjællands Lastvognsophug på Hestehavevej.