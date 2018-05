Sorø Kommune vil vente til efter den 1. juni med at afgøre, om Jørgen Steen Jensen (billedet) og Sjællands Lastvognsophug skal politianmeldes. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: PCB-gift: Kommune venter med politiet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

PCB-gift: Kommune venter med politiet

Sorø - 01. maj 2018 kl. 16:44 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Kommune vil indtil videre ikke politianmelde Sjællands Lastvognsophug A/S på Hestehavevej i Fulby. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det har myndigheden ellers mulighed for, da Sjællands Lastvognsophug ikke har fulgt et påbud fra kommunen om, hvordan virksomheden skal håndtere pcb-forurenet betonaffald fra nedrivningen af Frederiksberg Skole. Fristen for at opfylde påbuddet udløb den 28. marts.

- Vi skal have så stærk en sag som mulig, for vi er uenige om flere forhold. Den type sager kræver stærk dokumentation, siger Søren S. Kjær.

Han er kommunaldirektør i Sorø Kommune og har det overordnede ansvar for, hvordan kommunen som tilsynsmyndighed håndterer sagen.

Ifølge avisernes oplysninger blev der givet en orientering om pcb-sagen til politikerne på det seneste byrådsmøde.

Sagen blev behandlet som et lukket punkt på dagsordenen, og her efter byrådsmødet bliver sagen fortsat holdt lukket. Det betyder, at hverken offentligheden eller aviserne har adgang til forvaltningens fremstilling af sagen eller til sagens dokumenter.

DAGBLADET og Sjællandske er dog i besiddelse af det påbud, der blev sendt fra Sorø Kommune til Sjællands Lastvognsophug.

Påbuddet indeholder to frister, den overskredne frist den 28. marts og en frist den 1. juni 2018. Mens den første frist beder virksomheden om at flytte en lille mængde pcb-brokker væk fra den bare jord, så er 1. juni fristen for at deponere samtlige 5600 ton betonaffald i jorden.

Søren S. Kjær forklarer, at kommunen har valgt at fokusere på fristen 1. juni.

- For at give politiet det fulde grundlag at efterforske på, så afventer vi 1. juni for at se, om vi også skal politianmelde det påbud. Det er kompliceret at arbejde med miljøkriminalitet, siger kommunaldirektøren.

Dermed har Sjællands Lastvognsophug stadig mulighed for at rette sig efter påbuddet og undgå en politianmeldelse, selvom fristen er overskredet.

Jørgen Steen Jensen ejer Sjællands Lastvognsophug. Han tager situationen relativt roligt.

- Hvis Sorø Kommune vil politianmelde mig for, at de ikke har renset deres materialer ordentligt, så kan jeg ikke gøre noget ved det. For mig er det en grotesk situation, siger Jørgen Steen Jensen.