Overflod af snaps førte til nyt firma

Sorø - 24. oktober 2019 kl. 15:01

Lørdag åbner virksomheden Lindenskov Distillery for salg af egen snaps, likør, gin og New Spirit. Bag virksomheden står to generationer. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Det var egentlig John Lindenskov Andersen, der satte gang i det hele. Som så mange andre holder han af at lave sin egen kryddersnaps, og den forærede han mange eksemplarer af til sin datter og svigersøn.

- Men så meget drikker vi heller ikke, så flaskerne begyndte at hobe sig op, og vi begyndte at overveje, om de kunne sælges på f.eks. markeder. Men det må man ikke bare lige. Der skal mange godkendelser til, forklarer svigersøn Martin Andersen.

Gik ikke i garagen Tanken var imidlertid født, og da de to også har en fælles interesse i whisky, kom overvejelserne om at etablere et mikro-destilleri.

Dengang boede Charlotte Lindenskov Andersen og Martin Andersen i et parcelhus i Ringsted, og de havde egentlig tænkt sig at indrette destilleriet i garagen:

- Det ville kommunen dog ikke give tilladelse til, siger Martin Andersen.

Så selv om parret egentlig aldrig har haft nogen drøm om at bo på landet, begyndte de at se sig om efter en landejendom, der lå i nogenlunde nærheden af motorvejen, så Martin Andersen stadig uden alt for meget kørsel kan passe sit job som VVS'er i Københavns Lufthavn.

God plads på gården Valget faldt på Fægangsgården på Bjernedevej, og her er udbygningerne nu indrettet med destilleri, lager og show-room og med god plads til udvidelser, hvis det skulle blive nødvendigt.

- Vi tager det stille og roligt. Vi skal selv kunne følge med. Det skal ikke være fabriks-produktion, siger Martin Andersen.

- Og vi vil ikke give køb på kvaliteten. Snaps og likør skal lagre i mindst otte måneder, whisky i mindst tre år og gin en måned. Vi sælger kun, hvad vi kan stå inde for, siger Charlotte Lindenskov Andersen. Dyrker selv smagsgivere

Familien har også tænkt sig at dyrke de fleste af de bær, urter, træer og nødder, der skal bruges i produktionen - ligesom de måske på sigt vil bruge et stykke mark til at dyrke maltbyg.

- Vores mål er bl.a. at producere spiritus, som smager af noget. Mange - ikke mindst kvinder - drikker snaps til f.eks. julefrokosten uden egentlig at kunne lide det. Derfor drikker de den iskold, så det ikke rigtig smager af noget. God snaps skal drikkes ved stuetemperatur, og de, der har smagt vores, har opdaget, at de alligevel godt kan lide snaps, siger Martin Andersen.

Sortimentet Lørdag slår de for første gang dørene op for salg af deres produkter ved en åbningsreception.

Sortimentet omfatter indtil videre følgende: Fire snapse: Valnød, brændenælde, agern og egeknop. Fire likører: Kirsebær, solbær, hindbær og rabarber/slåen. En gin, der har smag af hyldeblomst og hindbær.

Og endelig forløberen for whiskey New Spirit, der er den rå spiritus før den ved flere års fadlagring bliver til whisky. Den fås både i en helt rå udgave samt forsynet med brændt egeflis. På sigt er det planen, at rigtig whisky skal med i produktionen. Priserne varierer fra 195 kr. til 395 kr. for 50 cl.

Der er åbent for salg lørdage kl. 10-13, og gården findes på Bjernedevej 56.