Overblik: Coronavirus spreder sig på plejecentre og skoler

En medarbejder på plejecentret Lundebo i Dianalund blev også konstateret smittet lørdag. Her er nære kontakter på arbejdspladsen blevet hjemsendt for at blive testet.

På Holbergskolen i Dianalund er en pædagog smittet. Flere pædagoger er nære kontakter og derfor hjemsendt og sendt til test. Derfor har skolens sfo kun nødåbent i et spor. Forældre opfordres til at holde børn hjemme og holde øje med symptomer.

- Vi har besluttet, at det er pædagogisk forsvarligt at køre videre, og så ser vi, hvordan tilstanden er i morgen. Vi har netop lagt en plan for, hvordan vi kan gennemføre undervisningen. Med mindre vi kan konstatere, at smitten ikke er inddæmmet, så lukker vi ikke skolen. Men vi er ret sikre på, at vi har gjort vores arbejde grundigt, siger Kenneth Smith.