Over halvdelen må lægge sig: Vaccine-bivirkninger giver mange sygedage

Bivirkninger ved AstraZeneca vaccinen har sat Sorø Kommunes hjemmepleje under pres.

Det er nødvendigt at få vaccineret personalet i frontlinjen i bestræbelserne på at få genåbnet landet, men i Sorø Kommune har det givet udfordringer, at det er AstraZeneca vaccinen, der benyttes.

- Flere medarbejdere er blevet vaccineret mod coronavirus, og den vaccinetype, som medarbejderne tilbydes, har, modsat den vaccine, som tilbydes beboere på plejecentre med videre, vist sig at have flere bivirkninger, der resulterer i en-to sygedage for mere end halvdelen af de vaccinerede medarbejdere, skriver Sorø Kommune i en pressemeddelelse.

Det har sammen med vintervejr med glatte veje betydet, at Sorø Kommunes plan i hjemmeplejen mere eller mindre er brudt sammen. De glatte veje har dels betydet, at det har været nødvendigt for medarbejderne at sænke tempoet, og så er det også sådan, at flere medarbejdere er faldet på cykel eller på isglatte områder og har været nødt til at melde sig syge.

Taktikken faldt til jorden - Vi prøver at nå det hele med kendte ansigter - men vi gør det vigtigste først med dem, vi har. Vinterferie, vacciner og glatte veje har lagt pres på hjemmeplejen. Og det er et pres som brugere af hjemmeplejen i Sorø Kommune også kommer til at mærke, skriver Sorø Kommune i pressemeddelelsen.

- Selv den bedste taktik kan falde til jorden, når kampen går i gang. I Sorø Kommunes hjemmepleje var der lagt planer for, hvordan en del af medarbejderne kunne holde vinterferie. Men nu har sygemeldinger og uheld betydet, at vagtplanen er kommet under pres.

- Det er en usædvanlig situation, som kommer i hælene på mange måneder med et forhøjet pres på grund af pandemien og de forholdsregler, vi er nødt til at gøre brug af under den, siger social- og sundhedschef i Sorø Kommune, Annette Homilius.

- Det påvirker bemandingen i hjemmeplejens teams, og det påvirker de borgere, som de kører ud til. Borgerne vil for eksempel kunne opleve, at det oftere er et nyt ansigt, som besøger dem. Vi beklager, at det bliver sådan, for det er ikke optimalt - hverken for borgernes oplevelse af tryghed eller i forhold til at begrænse smittefare. Men det er desværre nødvendigt i en periode, for at vi kan få vagtplanen til at gå op.

Det vigtigste først Borgerne kan også komme til at opleve, at hjemmehjælpen prioriterer i opgaverne ude hos den enkelte borger - også de visiterede opgaver.

- Vi bestræber os på at nå alle opgaverne hos hver borger. Det er det, vi er her for. Men hvis vi ikke kan få enderne til at nå sammen, så kan vi være nødt til at nedprioritere nogle af de opgaver, som godt kan vente. Det kan f.eks. være at få støvsuget. Hvis vi vælger at gøre det, så er det for at sikre, at alle borgerne får den hjælp de har brug for omkring mad, medicin og toiletbesøg. Det vil altid komme i første række, siger Annette Homilius.

Der vil gå to til tre uger, før alle de medarbejdere, som ønsker at blive vaccineret, har fået vaccinen. For at begrænse udfordringerne fra sygemeldinger i forbindelse med vaccination, forsøger ledelsen i Sundhed og Omsorg nu at opfordre medarbejderne til at koordinere deres bookinger af vaccinationer, så der ikke er for mange sygemeldt ad gangen. Sorø Kommune kan dog ikke bestemme, hvornår medarbejderne skal vaccineres.

- Medarbejderne er også mest interesserede i, at vi løser denne udfordring så fleksibelt som muligt. Det er dem, der har den daglige kontakt til borgerne og oplever den kontakt, som de også selv gerne vil gøre så god som mulig. Vi håber derfor, at vi ved fælles hjælp kan gøre denne uheldige periode så kortvarig som muligt, siger Annette Homilius.

Alle berørte borgere bliver orienteret via brev.