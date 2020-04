- Der er fire borgere og fire ansatte på de kommunale plejecentre, der er testet positiv for Covid-19, fortæller kommunaldirektør Søren S. Kjær. Foto: Bjørn Armbjørn

Otte smittede på plejecentrene

- Det er svært at give det præcise antal, for det kan hurtigt ændre sig, og der kan også være smittede, der ikke er testet og dermed heller ikke registreret, siger kommunaldirektør Søren S. Kjær.

- Men ved arbejdstids ophør tirsdag havde vi i alt på Sorø Kommunes kommunale plejecentre otte registreret, der er smittet med Covid-19. Det er fire ansatte og fire borgere. Jeg kan ikke blive mere specifik, for jeg har også pligt til at sikre, at de pågældende borgere og ansatte ikke i offentligheden kan identificeres.