Otte personer er blevet sigtet

Sorø - 22. maj 2020 kl. 14:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag mellem klokken 15 og 18 var der færdselskontrol i Dianalund, og den medførte en række sigtelser.

En blev sigtet for ikke at have benyttet hjelm på en motorcykel. En blev sigtet for at have overskredet spærrelinje. En blev sigtet for ikke at have medbragt kørekort.

En blev sigtet for at have benyttet håndholdt mobiltelefon. En blev sigtet for en ulovlig lille knallert.

En blev sigtet for at køre så stærkt, at det medførte en betinget frakendelse af kørekortet.

To blev sigtet for at køre for stærkt, og det medførte et klip i kørekortet. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.