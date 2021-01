Otte fartbøder

Otte bilister får et bødeforlæg som følge af færdselspolitiets hastighedskontrol på Kalundborgvej i Munke Bjergby tirsdag mellem klokken 5.20 og 8.00.

På strækningen er der en hastighedsbegrænsning på 60 kilometer i timen. Den overholdt 467 af de kontrollerede bilister, men otte trådte altså så hårdt på gaspedalen, at de får en bøde. Hurtigst var en bilist, der blev målt til at køre 84 kilometer i timen. Den fart udløser også et klip i kørekortet.