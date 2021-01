Se billedserie Uddannelsesleder Øzkan Güleryüz (tv.) og rektor Kristian Jacobsen i de »varme sæder«, mens Jacob Jørgensen er bag pulten og Jacob Malling bag kameraet. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Orienteringsmøde: Gymnasiet må tjekkes ud online Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Orienteringsmøde: Gymnasiet må tjekkes ud online

Sorø Akademi har som andre gymnasier holdt orienteringsaftener mange gange. I år er det en helt speciel begivenhed, da alt foregår virtuelt.

Sorø - 20. januar 2021 kl. 16:31 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Ren rutine bliver det aldrig, for uanset hvad ligger der et stort stykke arbejde bag en orienteringsaften på et gymnasium. Men alligevel er det i en vis udstrækning »same same«. I år er det »same same - but different« og faktisk meget mere »forskelligt« end »det samme«.

Klokken 19.00 blænder Sorø Akademi nemlig op for et online-orienteringsmøde. Her kan elever, der overvejer Sorø Akademi som mulighed de kommende tre år - enten som dagelev eller som kostelev - få informationer, se videoer og deltage i forskellige chats. Adgangen kan man få via hjemmesiden soroeakademi.dk.

- Vi har arbejdet med det et stykke tid, fortæller uddannelsesleder Øzkan Güleryüz.

- Det har været en lærerig proces. Vi har blandt andet fundet ud af, at vi godt kan livestreame de normale orienteringsaftener, ligesom vi eksempelvis kan give unge og deres forældre udefra mulighed for at deltage i forskellige chats. Undervejs stod det også klart, at vores eget system via google er et lukket system, som andre altså ikke umiddelbart kan få adgang til. Først ved midnat natten til onsdag faldt det på plads, så vi kan åbne det.

Programmet Aftenens program er delt i to blokke. Fa klokken 19.00 til 19.30 sendes der live på et YouTube-link med velkomst af Siri fra 3b, Mads 2b og rektor Kristian Jacobsen. Elever præsenterer deres skoleliv i små film undervejs.

Fra klokken 19.30 til 20.00 åbner skolen for video-meet, chat og samtaler på seks forskellige kanaler med forskellige temaer, hvor alle kan stille spørgsmål direkte til ledelse, studievejledning, lærere og elever om både dagskole og kostskole.

Links til video-samtalerne offentliggøres via på hjemmesiden.

De seks chat-rooms er ledelse, studievejleder, kostskole, elever/aktiviteter, naturfagslærere og humanistisk/samfundsfaglige lærere.

Ingen nervøsitet - Jeg er ikke nervøs, forsikrer Øzkan Güleryüz.

- Jacob Jørgensen og Jacob Malling sørger for produktion, lys og lyd. Camilla Kjærulff har indsamlet og står for videoerne, og Ann Furholt Pedersen tager sig af hjemmesiden. Selvfølgelig er det altid spændende, når det er live, men det skal nok gå. Forældrene kender typisk online-mulighederne fra deres arbejdsplads, og de unge kender dem fra skolen.

- For os har det været nyt at skulle tænke i, at vi ikke må tabe publikum og få dem til at zappe væk - normalt har vi dem til et fysisk møde i to timer, hvor de ikke så let kan forlade arrangementet. Sådan en online-begivenhed kan man jo bare slukke for, hvis man skulle begynde at kede sig en lille smule.

Også rektor Kristian Jacobsen tager den uvante situation helt roligt.

- Vi har samarbejdet med Jacob Malling og Jacob Jørgensen til vores juleafslutning, der forløb helt perfekt - under de givne omstændigheder, siger han.

- For os handler det jo om, at vi skal have givet de unge og deres forældre nogle informationer og nogle budskaber. Den del af det er jo i høj grad, som den plejer at være. Dog må jeg føje til, at omstillingsparatheden hos skolens personale og elever er imponerende. Det gælder både i forhold til hverdagens virtuelle undervisning og til orienteringsmødet.

Ivrige elever Både Kristian Jacobsen og Øzkan Güleryüz ærgrer sig dog på et enkelt punkt. Normalt deltager nemlig cirka 130 elever og 45-50 lærere i arrangementet, der giver en stor fællesskabsfølelse på Sorø Akademi. Denne aften er der kun plads til cirka 20.

- Ikke mindst blandt eleverne er det fantastisk at mærke, at de er så glade for at kunne være med til at præsentere deres skole og fortælle andre, hvor glade de er for at gå her, siger Øzkan Güleryüz.

- Vi har fået masser af henvendelser fra elever, der gerne ville være med - og har desværre denne gang måtte takke nej til mange.

Unge produktionsfolk Det er 19-årige Jacob Jørgensen og 22-årige Jacob Malling, der står for produktionen. De to har mødt hinanden via Sorø Gymnastikefterskole - Malling var elev i 2015-16, Jørgensen fulgte efter i 2018-19, og så var de to af de elever, der efterfølgende er mødt op på skolen i forskellige sammenhænge.

De var to af gymnastikefterskolens lærere, Rasmus Sinding og Christoffer Færch, der satte de to gange Jacob på sporet af kamera, lyd, lys og produktion. De to unge satte sig indgående ind i de programmer, der skal bruges til live-afvikling af et arrangement, og mens Jacob Jørgensen er eksperten i lyd, lys og afvikling, har Jacob Malling sin spidskompetence på kamerasiden. På Sorø Akademi skal de to holde styr på to studier og få afviklingen til at glide.

- Vi har været med til at producere efterskolernes dag for Sorø Gymnastikefterskole, og det var det, der fik Sorø Akademi til at kontakte os, fortæller de.

- Orienteringsmødet er vores femte større produktion, og torsdag skal vi lave et åbent hus-arrangement for Sorø Gymnastikefterskole.

Og til onsdagens orienteringsmøde på Sorø Akademi havde Jacob og Jacob indkaldt to assistenter: Ingen ringere end deres læremestre Rasmus Sinding og Christoffer Færch.

Ønsker man at komme i kontakt med Jacob og Jacob, kan det ske på mailen kontakt@jacobmalling.com eller på tlf. 40 26 08 23.