Orienteringsløb med hurtige beslutninger

Sorø - 23. marts 2018

546 løbere prægede bybilledet i Sorø. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Mellem biler, cyklister og fodgængere sprintede farverigt påklædte løbere rundt i Sorø by fredag eftermiddag. Orienteringsklubben Sorø stod nemlig som arrangør af 1. afdeling af Danish Spring med deltagelse af 546 løbere fra Danmark, Norge, Sverige og Finland - men også lande som Canada og Hong Kong. Løbet var for både elite og bredde - for elitens vedkommende var det pointgivende til både den danske og den europæiske rangliste.

- Normalt er det løbeklubber i København, der arrangerer Danish Spring, men de er i øjeblikket travlt optaget med forberedelserne til VM-arrangementet for veteraner om ort tid, fortæller Jesper Munch Jespersen fra OK Sorø.

- Derfor spurgte københavnerne orienteringsklubben i Roskilde, om den kunne tage Danish Spring i år. Det sagde Roskilde-klubben ja til og spurgte så os, om vi kunne stå for sprint-disciplinen. Det kunne vi naturligvis kunne takke ja til.

Lørdag løbes mellemdistancerne og søndag de lange distancer. Det foregår i skovene ved Avnstrup nær Ringsted.

I orienteringsløb er der ikke noget med gps eller googl maps. Det er kompas og kort, der fører deltagerne rundt.

- Og for os er det rigtig sjovt også at løbe i en by, siger Irene Mikkelsen fra Horsens.

- Det er jo korte distancer. Jeg er ikke eliteløber, så i vores klasse løber vi to kilometer. Det betyder, at en fejl, der koster 10-15 sekunder, kommer til at koste placeringer. Det kan vi ike nå at løbe ind igen.

- Det er også en anden måde at orientere sig på end i skoven, og alt i alt vil jeg sige, at sådan en by-sprint er teknisk udfordrende.

Blandt deltagerne var den seksdobbelte verdensmester Maja Alm, og den dobbelte verdensmester Tue Lasse, begge fra Danmark. Også VM-sølvvinderen Andreas Hougaard Boesen fra Roskilde var med. Eliteløberne blev udfordret af 26 poster på 3,5 kilometer - posterne skal besøges i en bestemt rækkefølge.

