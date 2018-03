Se billedserie Lisbeth Vejsager (tv.) får Kvartalets Idrætspris og 5.000 kr. fra Nordea Fonden af filialchef Malene Frandsen. Foto: Bjarne Stenbæk

Send til din ven. X Artiklen: Opvisning afbrudt: Der skulle sættes pris på instruktøren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opvisning afbrudt: Der skulle sættes pris på instruktøren

Sorø - 24. marts 2018 kl. 18:10 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formand for Alsted-Fjenneslev Gymnastik- og Idrætsforening, Lisbeth Vejsager, fik Kvartalets Idrætspris. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

:- Den havde jeg ikke lige set komme, men det er jo dejligt, at der er nogen, der tænker på én og påskønner det arbejde, man gør.

Det siger Lisbeth Vejsager. Den 45-årige formand for Alsted-Fjenneslev G&I blev noget paf, da formanden for Sorø Sportsråd, John Christoffersen, gik midt ind på gulvet og afbrød foreningens gymnastikopvisning. Oven i købet det hold, Lisbeth Vejsager selv er deltager på og instruktør for. Derefter fik filialchef i Nordea, Malene Frandsen, ordet, og så blev Lisbeth Vejsager hædret med Kvartalets Idrætspris med sølvfad og 5.000 kr. i tilgift. Der er vel ike noget at sige til, at bifaldet bragede løs.

Lisbeth Vejsager har trådt sine barnesko i Alsted-Fjenneslev G&!. Kun to år gammel indledte hun sin »idrætskarriere« på gymnastikholdet »Putterne«, hvor Susanne Rasmussen og Gitte Aamand var instruktører. Lige siden har hun været aktiv på stort set alle typer hold i AFG&I - både fodbold, rytme- og springgymnastik samt dans.

- Senere blev det til en post som hjælpeinstruktør. det var allerede fra 14 års alderen, fortalte Malene Frandsen.

- Og efterfølgende blev hun uddannet instruktør i flere discipliner.

- Lisbeth er en af de ildsjæle, der sørger for, at foreninger lever og ånder, og at vi kan få store oplevelser som eksempelvis gymnastikopvisningen i aften og som klubbens 150 års jubilæum 4. maj, fortsatte Malene Frandsen.

- Men trods det store arbejde er kendetegnet ved Lisbeth, at hun altid er glad, kreativ, super aktiv og velforberedt. Hun har styr på tingene.

Ugen går med instruktøropgaver i CrossGym og for Supermotionisterne. Dertil kommer bestyrelsesarbejdet i foreningen.

- Alligevel bliver der tid til at spille badminton to gange om ugen samt spille kampe i weekenden - en interesse, hun i øvrigt deler med sin kæreste, Arne, sagde Malene Frandsen.

- For 11 år siden sagde Lisbeth ja til at blive formand for AFG&I, og hun er ike bange for at stille krav og tage ansvar, og hun tager gerne de udfordringer op, der er, og løser dem altid med et positivt sind.

Og »faklen« bæres i øvrigt videre i familien. Datteren Ida er naturligvis også gymnastikinstruktør. Fredag rundede Ida de 18 år - men selv om hun havde fødselsdag, var hun naturligvis alligevel til gymnastikopvisning i Alsted-Fjenneslev Hallen med sit hold. De kvitterede i øvrigt med en festlig fødselsdagssang til Idas store overraskelse.

- Jeg har været aktiv i AFG&I så længe, jeg kan huske, siger Lisbeth Vejsager.

- Det er vigtigt for mig at være en del af lokalsamfundet. Jeg bruger ikke timerne i et træningscenter. Udover at holde sig i gang er det sociale og det lokale netværk vigtigt for mig.

Lisbeth Vejsager er stolt af, at det er lykkedes AFG&I at holde sammen på foreningen, selv om skolen er lukket.

- Vi har heldigvis stadig børnehold, siger hun.

- Men ellers er aldersfordelingen blandt medlemmerne skiftet lidt. Gennemsnitsalderen er blevet lidt højere i og med, at mange af de store børn og de unge dyrker idræt med deres skolekammerater i Sorø. Men ved at målrette vores aktiviteter har vi kunnet holde medlemstallet - ja, faktisk har vi haft en lille medlemsfremgang på det seneste.

De 5.000 kr., der følger med prisen, skal komme familien til gode.

- Vi skal på sommerferie om nogle måneder, så mon ikke pengene går i feriekassen, lyder det fra Lisbeth Vejsager.