Det første borgermøde med udveksling af idéer til trafikløsninger i Tersløse og Dianalund har været afviklet. På tirsdag klokken 19 følger borgermøde nummer to. Foto: Bjarne Stenbæk

Oppositionen: Omfartsvejen skal på den politiske dagsorden

Sorø - 10. marts 2020 kl. 09:54 Af Bjarne Stenbæk

Socialdemokratiet og SF undrer sig over forløbet i sagen omkring omfartsvejen i Tersløse.

S og SF anmoder nu om at få omfartsvejen i Tersløse sat på dagsordenen i økonomiudvalg og byråd.

- Et flertal i byrådet har truffet politisk beslutning om at afsætte 47 millioner kroner til omfartsvejen, heraf cirka 10 millioner til cykelsti. Det er den sidste politiske beslutning, der er truffet vedrørende omfartsvejen, siger Linda Nielsen (SF) og Anne Madsen (S), der nu ønsker at få en status på omfartsvejs-projektet.

- Ud fra den pressemeddelelse, der er udsendt 19. november, samt borgmesterens udtalelser til pressen, er det vores indtryk, at der er indgået et politisk forlig vedrørende omfartsvejen, og at det derfor ikke er en beslutning om at afsætte 47 millioner kroner til omfartsvejen, der i øjeblikket arbejdes ud fra. Forliget er indgået uden forhandling eller drøftelser med Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, i november 2019 af partierne, Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og De Radikale.

De to partier peger på, at der i pressemeddelelsen står:

"Vi er naturligvis kede af, at vi ikke kan etablere omfartsvejen som planlagt. Men vi må se på, hvad der er realistisk i forhold til Sorø Kommunes samlede økonomi og likviditet. Partierne bag aftalen om omfartsvejen har besluttet at iværksætte en borgerinddragelsesproces med fokus på at øge trafiksikkerheden i Tersløse og ved Holbergskolen. Partierne ønsker desuden at fremskynde udviklingen af Pilegårdstrekanten med fokus på muligheden for at lede trafikken via Stenlille til motorvejen og Sorø."

De peger også på, at pressemeddelelsen er flere gange fulgt op af udtalelsen: "Vi er enige om at sætte etableringen af omfartsvejen ved Tersløse på hold".

- Politiske forlig skal normalt effektueres gennem behandling i de demokratisk valgte organer. For en kommune er det fagudvalg og byråd, siger Anne Madsen og Linda Nielsen.

- Vi ser det som et demokratisk problem, at der ageres efter et politisk forlig, hvor hverken borgerne eller oppositionen i byrådet har kendskab til forligsteksten. Vi vil anbefale, at det politiske forlig udmøntes i en sag på byrådets dagsorden, således at der kan blive åbenhed omkring forliget. Der foreligger i øjeblikket ikke en byrådsbeslutning om en borgerinddragelsesproces om trafiksanering eller om at fremskynde af udviklingen af Pilegårdstrekanten.

- Det er uhørt, at kommunens forvaltning sættes til at arbejde ud fra et politisk forlig, som ikke er blevet udmøntet ved en behandling i byrådet, og hvor der derfor heller ikke foreligger en bevillingsberigtigelse. Det er byrådet, der i åbenhed skal træffe beslutning om hvad forvaltningen skal arbejde med, fortsætter de.

- Det betyder endvidere, at vi reelt ikke kender kommunens økonomi. Det er usikkert, hvad den fremskrevne likviditet reelt er. Kommunens likviditet bliver opgjort og forelagt økonomiudvalget hver måned. Likviditeten er beregnet og fremskrevet ud fra, at der skal bruges 47 millioner på omfartsvej og cykelsti. Der tilføjes hver måned følgende bemærkning til likviditeten: "Som nævnt i beregningen vedrørende november og december 2019 er de nye oplysninger vedrørende anlæg af omfartsvej ikke indarbejdet i likviditeten."

Det skal dog føjes til, at ønsket om at fremskynde udviklingen af Pilegårdstrekanten er på den politiske dagsorden. Sagen blev behandlet i teknik- og miljøudvalget onsdag, og den forventes også på dagsordenen til det kommende møde i økonomiudvalget onsdag den 11. marts.

Borgmester Gert Jørgensen henviser til den kommende politiske behandling og har ikke i øjeblikket yderligere kommentarer.