Se billedserie Jørgen Steen Jensen er direktør i Sjællands Lastvognsophug ApS. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Ophugger sætter årelang tvist i bero

Sorø - 20. oktober 2021 kl. 18:29 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

En årelang tvist mellem Sorø Kommune og Sjællands Lastvognsophug ApS, der er endt i Voldgiftsnævnet, er nu delvist sat i bero. Tvisten handler om pcb-forurenede betonbrokker fra nedrivningen af den gamle Frederiksberg Skole i 2015.

Samtidig med tvisten i Voldgiftsnævnet har Sorø Kommune politianmeldt virksomheden for at bryde miljøloven. Retssagen bliver efter planen afgjort i byretten i Næstved til december, og det er baggrunden for beslutningen. Det oplyser Jørgen Steen Jensen, der er direktør i Sjællands Lastvognsophug ApS.

- Vi har set os nødsaget til at afvente udfaldet af den verserende politisag, skriver Jørgen Steen Jensen i et skriftligt svar til redaktionen.

Borgmester Gert Jørgensen (K) har ingen kommentarer til den seneste udvikling i voldgiftssagen.

- Jeg kan konstatere, at der er en politisag, og nu kører vi videre ad det spor, siger Gert Jørgensen.

Uenige om pcb-indhold Tvisten mellem de to parter går tilbage til 2015 og opstod i forlængelse af nedrivningen af skolen. Sjællands Lastvognsophug ApS blev hyret til at modtage og deponere pcb-forurenet betonaffald fra skolen for en pris på 3.395.364 kroner.

Men parterne er blevet uenige om mængden af pcb-gift i brokkerne, og om pcb-indholdet er en hindring for at deponere betonen. Derfor gik processen i stå, og materialet blev liggende hos ophuggeren på Hestehavevej i Fulby.

Det førte til, at Sorø Kommune gav den første indskærpelse den 7. september 2016, og den 6. marts 2018 sendte Sorø Kommune så et påbud til Sjællands Lastvognsophug.

Sorø Kommune pålagde virksomheden to ting. For det første skulle den »iværksætte foranstaltninger«, der kunne afværge, at det pcb-forurenede betonaffald på grunden forurener jord, grundvand og overfladevand.

Og for det andet skulle den sørge for, at betonaffaldet enten blev gravet ned i jorden eller blev fjernet og bortskaffet til et godkendt modtageanlæg.

Sorø Kommune mener ikke, at det skete, og derfor blev virksomheden politianmeldt den 18. juni 2018. Der er altså gået over tre år, før den del af sagen er klar til at blive afgjort i byretten.

Beton til Holland Sideløbende med politisagen er der indledt en sag ved Voldgiftsnævnet.

To uvildige skønsmænd har taget nye prøver af betonbrokkerne med henblik på at få en voldgiftsret til at afgøre det helt centrale spørgsmål om, hvad der skal ske med betonen. Det er stadig uvist, og forløbet i Voldgiftsnævnet er nu sat på pause.

Som en konsekvens af tvisten underskrev Sorø Kommune den 21. december 2017 en ny aftale med entreprenøren Sten & Grus Prøvestenen A/S om at modtage og bortskaffe det sidste betonaffald fra skolen. Prisen for den aftale er formentlig omkring tre millioner kroner.

I aftalen fragtes de sidste pcb-brokker med skib til Holland, hvor betonen bliver varmebehandlet på en måde, der gør det muligt at genanvende materialet i den hollandske byggebranche.