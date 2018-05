Betonbrokkerne ligger hos Sjællands Lastvognsophug på Hestehavevej i Fulby. På billedet ses Jørgen Steen Jensen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Ophugger i brev til kommune: Hent jeres PCB-brokker igen

Sorø - 28. maj 2018

Sjællands Lastvognsophug vil have Sorø Kommune til at hente 5600 ton gift-affald igen. Men det vil kommunen ikke, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

I et officielt brev fra Sjællands Lastvognsophug til Sorø Kommune afviser virksomheden at modtage 5600 ton pcb-giftigt betonaffald. Det ligger ellers allerede hos Sjællands Lastvognsophug på Hestehavevej i Fulby ved Sorø. Men virksomheden vil altså sende brokkerne retur til kommunen.

Indtil nu har Sjællands Lastvognsophugs indehaver Jørgen Steen Jensen bedt Sorø Kommune om at tage stilling til, hvad der skal ske med pcb-brokkerne. Det er første gang, at Sjællands Lastvognsophug direkte beder kommunen om at hente det leverede materiale igen.

Der er tale om 5600 ton betonbrokker fra nedrivningen af den gamle Frederiksberg Skole. Brokkerne er årsag til, at sagen mellem Sjællands Lastvognsophug og Sorø Kommune er gået i hårdknude. De to parter er blevet uenige om pcb-indholdet i affaldet, og om affaldet så skal graves ned i jorden eller ej hos Sjællands Lastvognsophug - sådan som det ellers var planlagt.

»Sjællands Lastvognsophug er nødsaget til at afvise videre håndtering af bygningsaffaldet, da materialerne ikke lever op til de konditionelle krav om fuldt afrensede brokker«, står der blandt andet i brevet til Sorø Kommune.

Det er skrevet af miljørådgiver Jesper Arffmann. Han skriver desuden i brevet, at Sorø Kommune inden 14 dage skal sende en plan for hjemtagning af betonbrokkerne.

I svaret fra Sorø Kommune til Sjællands Lastvognsophug fastholder kommunen dog, at virksomheden har pligt til at indbygge materialet under en befæstet plads.

»Der er ikke fremkommet noget nyt i sagen, der får Sorø Kommune til ændre sin hidtidige holdning«, lyder det i kommunens svar.

Jesper Arffmann fortæller, at han og Jørgen Steen Jensen håbede, at brevet kunne medføre et opbrud i sagen.

Nu vil de i stedet vente til 1. juni, hvor fristen for grave betonbrokkerne ned udløber. Hvis det ikke sker inden, risikerer virksomheden en politianmeldelse.

- Så vil det pludselig være nogle friske øjne, der kommer ind over sagen. Vi vil gerne have nogle uvildige ind og kigge på det, for vi håber, at politiet kan få klarlagt, hvad der er op og ned i den her sag. Nu må vi se, om der kommer en politianmeldelse, siger Jesper Arffmann.