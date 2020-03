To medarbejdere i Sorø Kommune er i hjemmekarantæne. Foto: Thomas Olsen

Opdatering: To i karantæne - én erklæret rask

Nu er to medarbejdere i Sorø Kommune i hjemmekarantæne på grund af risiko for at være blevet smittet med coronavirus. Det oplyser Sorø Kommune.