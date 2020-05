- Det er meget positivt, at så mange børn og unge har lysten til at fortsætte med deres instrument efter projektets afslutning. Foto: Thomas Olsen

Opbakning til orkesterprojekt

Medlemmerne af kultur- og fritidsudvalget i Sorø Kommune er glade for projekt »OrkesterMester«, der er et samarbejde mellem Sorø Borgerskole og Sorø Musiske Skole, hvor alle børn på 3. klassetrin lærer at spille et instrument og får orkesterundervisning.