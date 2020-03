Henrik Olsen og Johnny Andersen forsøger via foreningen Sorø & Friends at skabe liv i Sorø bymidte. Foto: Bjarne Stenbæk

Send til din ven. X Artiklen: Opbakning til handel og kultur fra Sorø & Friends Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opbakning til handel og kultur fra Sorø & Friends

Sorø - 31. marts 2020 kl. 19:25 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis det lokale by- og handelsliv ikke skal lide alt for meget skade under corona-krisen, er der brug for synlighed og hjælp, mener Sorø & Friends.

Det kræver ikke mange skridt op og ned ad Storgade for at konstatere, at bylivet ikke er, som det plejer at være. Nogle må stadig holde helt lukket, andre står i megen ensomhed, fordi folk bliver hjemme.

Foreningen Sorø & Friends, med Henrik Olsen og Johnny Andersen som tovholdere, har tidligere været aktiv omkring at skabe liv i byen både ved juletid, ved større sportsbegivenheder, ved torvedage samt ved andre arrangementer i byen. Og foreningen vil også gerne prøve at gøre en forskel i denne corona-tid.

Det første initiativ er sat i gang. Hver dag vil Sorø & Friends særlige arbejdsgruppe, der har fået navnet »Holger Danske«, tage rundt i bymidten og lave videoindslag med byens forretningsdrivende, kulturinstitutioner, virksomheder og kommune. De første videoer ligger allerede på Sorø & Friends hjemmeside og Facebook-side.

På samme sider vil man også kunne opleve sang og billedkunst.

Derudover arbejder Sorø & Friends på at etablere en gratis leverings-service, således at borgere kan få bragt bestilte ting direkte hjem fra byens butikker, spisesteder og virksomheder. Mange forretningsdrivende har allerede selv det tilbud, men Sorø & Friends vil gerne aflaste dem. Håbet er, at leveringsordningen kan gå i gang i starten af april.

Endelig ønsker Sorø & Friends at nedsætte et såkaldt Innovation Board - et borgerstyret forum, hvor alle gode ideer kan samles og diskuteres og fungere som inspiration. Første forslag om online-shows og cross-business forsøg er allerede dukket op.

Sorø & Friends tænker, at et sådant forum også kan være til glæde for byen, når corona-krisen engang er overstået.

Hvis man som butik, virksomhed, restaurant eller lignende gerne vil have video-besøg af Sorø & Friends, kan man skrive til info@soroefriends.com eller på Sorø & Friends Facebookside.