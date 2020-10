Onsdagsklubben har delvist corona-lukket

Onsdagsklubben har på grund af det øgede smittetryk under corona-pandemien besluttet at lukke delvist ned for sine aktiviteter. Lukningen tager sin begyndelse allerede onsdag den 28. oktober, hvor Lene Schwartz' foredrag om Naverne i Kaarsbergcentret ikke gennemføres.