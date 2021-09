Omstridt omfartsvej: Først skulle den laves, så skulle den ikke - nu er der kommet ni løsninger

Se billedserie Denne illustration viser de første udregninger fra Rambøll. Prisoverslagene er, som følger: Gul + rød: 98,6 mio. kr. (bred) og 46,7 mio. kr. (smal). Gul: 75,6 mio. kr. (bred) og 36,9 mio. kr. (smal). Grøn: 65,2 mio kr. (bred) og 32,8 mio. kr. (smal). Blå: 14,4 mio. kr. (smal). Illustration: Rambøll

Sorø - 14. september 2021 kl. 09:31 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Historien om en kommende omfartsvej ved Tersløse vil ingen ende tage. Så skulle den laves. Så blev den udskudt. Så skulle der tages stilling til hastighedsdæmpende foranstaltninger på eksisterende vej. Og senest besluttede Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti, at der skal ses på mulighederne for at lave en billigere udgave af omfartsvejen end først projekteret.

Og nu har politikerne så af rådgivningsfirmaet Rambøll fået et stort vejkatalog at vælge fra. Hele ni bud på en løsning er der. Og en østlig løsning er ikke længere det eneste bud.

Nu er også tre vestlige løsninger i spil. Og de fleste af forslagene fås i en bred og en smal udgave.

Stort prishop I de brede udgaver (51 meter) er der gjort mere plads til grøfter og afvanding, mens der i de smalle udgaver (25 meter) skal afvandes på anden vis via rør.

Økonomisk er der et stort spring fra den billigste løsning - på knap 14,4 mio. kr. - og til den løsning, der hidtil har været peget på, nemlig den til omkring 100 mio kr.

Men der er også stor forskel på, hvilke problemer, de forskellige vejføringer løser. Den billigste servicerer hverken Pilegårdstrekanten eller Holbergskolen og fjerner kun delvist trafik fra Tersløse. Den løsning er et smalt vejanlæg, der kun slår en lille sløfte vest om Tersløse og derefter hæfter sig på Skellebjergvej.

Prisen halveret Den dyreste servicerer såvel skole som Pilegårdstrekant, men fjerner også kun delvist trafik fra Tersløse.

Også i smalt format er denne østlige løsning den dyreste af de smalle løsninger, men med det smalle valg vil projektet dog kun koste godt 46 mio kr. - altså halvdelen af den pris, man hidtil har kalkuleret med for en østlig omfartsvej i bredformat.

De to vestlige forslag, der nærmer sig en løsning af både at fjerne trafik fra Tersløse og føre vejen op i til Per Degns Vej i nærheden af skole og Pilegårdstrekanten, står til at ville koste mellem 42 og 44 mio. kr. Også her er der tale om smalle anlæg.

Og udvalget for teknik og miljø har besluttet, at der nu skal foretages flere undersøgelse af såvel, for at finde frem til den bedste løsning:

Del af budgetsnakken - Vi mangler stadig at få undersøgt diverse virkninger på miljøet. Afvandingen for eksempel. Kan åløbene tage det? Så er der støjbelastningen. Omkring den vestlige linjeføring er der også spørgsmålet om den store mast ved Per Degnsvej, så vi er stadig ikke i nærheden på at pege på en enkelt løsning, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Nygaard (V).

Han forventer dog, at de nødvendige ekstra beregninger for både en vestlig og en smallere østlig løsning vil komme relativt hurtigt:

- Jeg tænker, at det bliver en del af vores budgetforhandlinger at finde frem til, hvor mange penge vi vil bruge på trafikløsning ved Tersløse, siger Jens Nygaard.