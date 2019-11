Beboerne i Tersløse har kæmpet for omfartsvejen. Så fik de endelig lovning på den, og den blev sat på budgettet. Nu er vejprojektet sat på hold på grund af økonomien. Billedet er fra en aktion i september 2018.Foto: Ulla Grundtvig Brask

Omfartsvejen sættes på pause

Sorø - 19. november 2019 kl. 14:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den planlagt omfartsvejen i Tersløse ved Dianalund kan blive op mod dobbelt så dyr som antaget. Det viser jordbundsundersøgelser fra kommunens rådgiver. Derfor har partierne bag aftalen om omfartsvejen besluttet at sætte etableringen på hold.

Det skriver DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.

- Vi er naturligvis kede af, at vi ikke kan etablere omfartsvejen som planlagt. Men vi må se på, hvad der er realistisk i forhold til Sorø Kommunes samlede økonomi og likviditet. Det vil simpelthen ikke være økonomisk forsvarligt at fortsætte med projektet under de nuværende omstændigheder. Det er brand ærgerligt. Det er desværre den risiko, der findes i vejprojekter, siger borgmester Gert Jørgensen.

Jordbunden viser sig at være af en kvalitet, hvor det er nødvendigt at udskifte den eksisterende jord i op til halvanden meters dybde for at gøre vejen solid nok.

Byrådet har afsat 47 millioner kroner til omfartsvejen, heraf ca. 10 millioner til cykelsti, men de nye undersøgelser peger altså på, at omkostningen til omfartsvejen kan nærme sig de 80 millioner kroner.

Der er foretaget i alt 44 jordbundsprøver i løbet af efteråret som et led i forarbejdet til omfartsvejen, hvilket er væsentligt flere, end man normalt foretager. Jordbundsundersøgelserne er første skridt i at omsætte det skitseforslag, som byrådet har taget sin beslutning på baggrund af, til et forslag til projektering.

- For at kunne opnå så god en pris på projektet som muligt valgte vi at være ekstra grundige i undersøgelsesfasen. Det kommer os til gode nu, fordi det betyder, at vi har fået den kedelige overraskelse om jordbunden, før vi går i gang med selve projektet, siger kommunaldirektør Søren S. Kjær, Sorø Kommune.

Partierne bag aftalen om omfartsvejen har besluttet at iværksætte en borgerinddragelsesproces med fokus på at øge trafiksikkerheden i Tersløse og ved Holbergskolen.

Partierne ønsker desuden at fremskynde udviklingen af Pilegårdstrekanten med fokus på muligheden for at lede trafikken via Stenlille til motorvejen og Sorø.

- Det er vigtigt for os, at trafiksikkerheden i Tersløse og omkring Holbergskolen forbedres. Vi vil derfor nu invitere borgerne til at bidrage med gode ideer til løsninger, siger Gert Jørgensen.

Borgerinddragelsen vil finde sted i løbet af 2020.

Partierne ønsker forsat at etablere den planlagte cykelsti mellem Bromme og Tersløse, selvom også dén bliver dyrere end forventet som følge af jordbundsforholdene. Sorø Kommune har fået tilsagn om tilskud på 3,8 millioner kroner fra Transportministeriet til etablering af cykelstien.