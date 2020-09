Se billedserie Den sydlige omfartsbane er ikke acceptabel for Sorø Byråd. Illustration: Banedanmark

Send til din ven. X Artiklen: Omfartsbane: Byrådet siger nej til syd-løsning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Omfartsbane: Byrådet siger nej til syd-løsning

Sorø - 18. september 2020 kl. 06:38 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Byråd er nu også klar med sit høringssvar til det debatoplæg, Banedanmark har haft ude om fremtidsløsninger ved Ringsted Station. Og det bliver et klart nej til den sydlige omfartsbane.

Oplægget bød som tidligere omtalt på fem løsninger. En nordlig omfartsbane, der mest rammer Fjenneslev tæt ved motorvejen. En sydlig omfartsbane, der skærer sig midt igennem Alsted og Fjenneslev og videre mod Sorø Sønderskov. Og så en kort sydlig omfartsbane samt to udfletningsmuligheder, der alle tre kun berører Ringsted Kommune.

Vil ikke pege på noget Sorø Byråd nøjes med at sige nej til den sydlige bane, men ønsker ikke at pege på nogle af de andre løsninger som alternativ.

- Det er en god ide ikke at anbefale en anden løsning. Vi ville jo også nødigt have at andre pegede på den sydlige bane, sagde Bo Mouritzen (EL).

Politikerne var også enige om, at Banedanmarks debatoplæg er lige til at ryste på hovedet af:

- Det er en pudsig sag, for det er ikke rigtigt afklaret i Banedanmarks debatoplæg, hvad det er, der skal vindes. Det er meget fluffy argumenter for noget, der er så vigtigt for lokalområdet, sagde Bo Christensen (K).

Hvad er gevinsten? Niels Aalbæk Jensen (Rad.) finder også sagen pudsig:

- Problematikken har jo været til behandling før i Ringsted. Hvorfor skal den sag tages op igen?

Og hvad er gevinsten ved løsningerne, spurgte Anne Madsen (S):

- Det er så vigtig en sag for hele vores område, men vi får ikke at vide, hvilken værdi det skaber for vores offentlige trafik. Hvor meget tid sparer vi? Er det den tid værd? I sådanne spørgsmål skal vi også huske at snakke sammen med vores naboer.

Kattegat-orientering Ved samme byrådsmøde fik byrådsmedlemmerne i øvrigt en orientering om en eventuel kommende Kattegat-forbindelse, der endnu mest er på ideplanet, og som der derfor ikke skulle tages stilling til. Ifølge oplægget fra Banedanmark til dette fremtidsprojekt, opereres der også med baneføringer, der går igennem Sorø Kommune.

- Jeg synes, at det er dybt kritisabelt, at man allerede tegner så tydelige baneføringer. At der ikke tænkes på, hvordan det kan påvirke huspriserne i de områder, der er tegnet ind. Det havde været passende med en tidsplan. Jeg håber bestemt ikke, at den Kattegatforbindelse bliver til noget, sagde Lars Schmidt (DF).

Bo Mouritzen (EL) er enig:

- Vi er også modstandere af Kattegat-projektet. Hvem skal egentlig bruge den bane?