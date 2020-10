Om gammel hvid mands byrde

Filmmanden Peter Aalbæk Jensen, der ynder at omtale sig selv som Danmarks eneste sex-gangster og andre tituleres Ålen, kommer onsdag den 4. november til Dianalund for at holde foredrag i Café Corner kl. 19.00. Foredraget har titlen »Den gamle hvide mands byrde«, og der bliver lejliged til at kommentere og stille spørgsmål. Billetkøb og information på tlf. 30 89 49 30.