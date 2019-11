Send til din ven. X Artiklen: Om boldbanen på Frederiksberg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Om boldbanen på Frederiksberg

Sorø - 26. november 2019 kl. 21:31 Af borgmester Gert Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er blevet skrevet en del om boldbanen på Frederiksberg, og jeg har også selv fået adskillige henvendelser om emnet. Jeg vil derfor her redegøre for mit syn på sagen.

Lad mig først og fremmest sige: Jeg har stor forståelse for, at man som borger reagerer, når der er udsigt til forandringer i ens nærområde. Det er dejligt og positivt, når folk engagerer sig i lokalområdet, og jeg er altid klar til at gå i dialog. Helst på et sagligt grundlag.

Det saglige grundlag i denne sag handler om det grønne areal ud for Næstvedvej op til Sønderskoven - hvor der ikke er fredskovspligt, om ejendomsret og om planlægning og udvikling af vores kommune.

Det forholder sig sådan, at størstedelen af arealet tilhører Stiftelsen Sorø Akademi. Et mindre areal på 60 x 90 meter med tilhørende hegn blev eksproprieret fra Stiftelsen af Lynge Sogneråd for over 70 år siden, da det skulle bruges til sportsbane for Frederiksberg Skole, som dengang lå på Skolevej. Når formålet med ekspropriationen ophørte, skulle arealet tilbagefalde til Stiftelsen. Det er mange år siden, at skolen flyttede fra Skolevej til den nuværende placering på Smedevej.

Nu ønsker Stiftelsen, at der frem mod 2030 kan planlægges for etablering af boligbebyggelse på området, hvilket er helt i tråd med intentionen i Sorø Kommunes Masterplan fra 2012. Området har en god beliggenhed, tæt ved stationen og skoven, og det må forventes at blive nogle attraktive boliger, som kan være med til at tiltrække borgere til vores kommune, hvilket er til glæde for kommunen som helhed.

Jeg forstår godt, at man som beboer i området kan være ked af at miste det grønne område, som har dannet rammen om mange gode boldspil, sommerfester, hundeaktiviteter mv. gennem årene. Jeg vil opfordre til, at man flytter sine aktiviteter hen på nogle af de andre grønne arealer på Frederiksberg - eksempelvis mellem Diget og Sønderskov, hvor der er god plads til det meste. Hvis man har brug for hjælp til at finde egnede arealer til sine aktiviteter, vil kommunens fritidsafdeling altid gerne hjælpe med at pege på alternative placeringer. Jeg er sikker på, at området ved Næstvedvej også i fremtiden - og måske med nye naboer om nogle år - vil være et dejligt sted at bo, tæt på både skov, by og station og med masser af muligheder for udendørs aktiviteter inden for ganske kort afstand.

Med ønsket om et godt samarbejde om udviklingen af vores dejlige kommune.