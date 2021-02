Anna Krogh, direktør for Sorø Kunstmuseum: - Jeg er den gamle skole. Det falder mig ikke naturligt at skulle tænke i kvote. Jeg vil ikke selv vælges, fordi jeg er kvinde. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Også i kunst skal der være ligestilling

Sorø - 05. februar 2021 kl. 06:49 Kontakt redaktionen

Ligestilling mellem kønnene er et af 17 Verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Og netop det verdensmål har Sorø Kunstmuseum adopteret.

Det er den første kulturinstitution i Sorø Kommune, som nu binder sig til at arbejde målrettet med emnet.

Direktør for Sorø Kunstmuseum Anna Krogh har den holdning, at kvinderne skal være synlige på museet, og de skal repræsenteres på lige fod med de mandlige kunstnere.

- Jeg arbejder med kvindelige kunstnere naturligt ud fra nogle kvalitative parametre om relevans for vores publikum, og hvad der tegner den gode kunst. Jeg er ikke dogmatisk omkring kønsfordelingen. Men det falder ret naturligt. Og når jeg kigger på vores udstillingsprogram de næste tre år. Så er det fordelt på 50 procent kvinder og 50 procent mænd, siger Anna Krogh i en pressemeddelelse fra Sorø Kommune.

Museumsdirektøren har ikke lyst til at tage ligestillingen som en kvotediskussion.

- Jeg har et blik på det, og en reminder stående om, hvordan det fordeler sig. For står jeg med to projekter, som er lige gode, og jeg i forvejen har defineret to mandlige kunstnere, så kan den tredje mand komme senere. Så vælger jeg kvindeprojektet. Men jeg tager ikke projektet, fordi det er lavet af en kvinde. Jeg er den gamle skole. Det falder mig ikke naturligt at skulle tænke i kvote. Jeg vil ikke selv vælges, fordi jeg er kvinde, siger Anna Krogh.

Sorø Kommune har fokus på verdensmålene, som udgør rammen for byrådets Vision 2022. Derfor kan foreninger, institutioner og virksomheder i kommunen adoptere et eller flere verdensmål, hvis de arbejder målrettet med dem.

Verdensmålsambassadør Pipaluk Balslev står i spidsen for det arbejde.

- Sorø Kunstmuseum er et godt eksempel på en kulturinstitution, som arbejder med verdensmål nummer fem, som omhandler ligestilling mellem kønnene. Som så mange andre, har museet måske ikke været bevidste om arbejdet med verdensmål. Men ved at sætte fokus arbejdet, kan kunstmuseet være med til at inspirere andre til det vigtige arbejde, der skal sikre os og vores efterkommere en bæredygtig verden, siger Pipaluk Balslev.

Anna Krogh arbejder grundlæggende med kvalitativt. Hun kigger efter kunst, der har noget at sige os i dag.

- Historikken og diskussionen omkring Me Too siger mig, at vi er et sted i dag, hvor kvinder fylder. Og det er godt og vigtigt. Men jeg kunne aldrig drømme om at vælge en kvinde frem for en mand, siger hun.