Røveriet skete her tæt på Christiansminde på Næstvedvej på Frederiksberg. Nu er anmelderen selv blev sigtet af politiet.Foto: Martin Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Offer fra røverisag er nu selv blevet sigtet - for seksualforbrydelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Offer fra røverisag er nu selv blevet sigtet - for seksualforbrydelse

Sorø - 23. september 2020 kl. 19:17 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En røverisag fra 12. maj 2020 på Næstvedvej tæt ved Christiansminde får nu også konsekvenser for den mand, der anmeldte røveriet. Han er af politiet blevet sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 222, der omhandler »Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år«.

Den 41-årige mand fra Ølstykke har fortalt til politiet, at han den 12. maj 2020 via nettet havde aftalt at mødes med en kvinde for at have sex med hende.

Det var klokken cirka 01.00 ved Christiansminde på Næstvedvej. Men det var to mænd, der dukkede på det aftalte sted. De to havde narret den 41-årige via en falsk kvinde-profil på nettet. Den nat truede de den 41-årige til at overføre 50.000 kroner til en tredjeperson. Det endte manden med at gøre, men han gik også efterfølgende til politiet og anmeldte episoden.

Ifølge politiet var der i dele af i korrespondancen mellem parterne lagt op til sex mellem den 41-årige og en ung kvinde under 15 år.

Politikommissær Jens Jedig Christiansen fra Sydsjællands- og Lollandfalsters Politi forklarer, at manden kan sigtes alene, fordi han havde til hensigt at have sex med en mindreårig. Anklagemyndigheden arbejder nu med et anklageskrift, og sagen vil blive behandlet ved Retten i Næstved senere på året.

En 21-årig mand fra Sorø har allerede fået dom i sagen om gaderøveriet den 12. maj 2020.

Han fik halvandet års ubetinget fængsel for røveri og trusler.

To andre mænd sidder varetægtsfængslet i sagen. Deres varetægtsfængslet slutter den 23. september, men det ventes, at varetægtsfængslingen forlænges, da de sigtedes sag formentlig skal behandles i retten den 30. september.