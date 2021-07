Badebroen ved Skjolden er efterhånden i dårlig stand, og der er fra politisk side ønske om at totalrenovere den for 425.000 kr. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Ønsker: Bypark og badebro - plus al vedligeholdelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ønsker: Bypark og badebro - plus al vedligeholdelse

Sorø - 02. juli 2021 kl. 10:09 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Sommeren er ønsketid for de politiske udvalg. Det er nu, at alle håb om at få opgaver indarbejdet i det kommende budget bliver lanceret, og efteråret vil vise, hvor mange af ønskerne, der kan blive opfyldt, når det samlede byråd går til forhandlingerne.

Teknik- og miljøudvalget har også i år en del ønsker. Mange af dem er gengangere fra tidligere år, nogle af dem har allerede været drøftet ved udvalgsmøderne og andre igen er helt nye.

Blandt gengangerne befinder sig udvalgets evige ønske om at få flere penge til at holde bygninger og veje/fortove i god stand.

Bygningerne Ikke mindst på bygningerne har efterslæbet været stort i en del år - mere end 50 mio. kr. - og formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Nygaard (V) har da heller ikke forsømt nogen lejlighed til at gøre opmærksom på, at det er nødvendigt at huske det område, selv om mange andre opgaver også presser sig på for politikerne.

Denne gang er håbet over de næste fire år at få i alt godt 15 mio. kr. til formålet.

Som noget ny har udvalget også øjnene på bevaringsværdige bygninger. Her ønskes afsat en pulje, som ejerne af de bevaringsværdige bygninger kan søge, så renoveringer kan finde sted på en god måde.

Veje og trafik Når det gælder veje og trafik, finder udvalget, at der er behov for flere penge til at reparere slidte fortove, penge til at få malet de vejstriber, der skal være der, udvidelse af Pilegårdsvej i forbindelse med nyt boligkvarter og endelig til at få etableret et lyskryds ved Rustkammervej/Katrinelystvej - et kryds, der bliver en nødvendighed, hvis/når tunge køretøjer skal fragte jord til en støjvold langs motorvejen.

Også vejbrøndene trænger til vedligeholdelse og flere penge, og en nylig debat om langtidsparkering af lastbiler har medført ønske om at få lastbilparkering sat i system.

Byggemodning skal der bruges penge til både ved Pilegårdstrekanten i Dianalund og Slettebjerg i Stenlille.

Det grønne Som tidligere omtalt er også naturen med i planerne. Dels penge til at gøre den mere vild med anderledes rabatslåning og deltagelse i konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune, og dels penge til Åmose-projekt og vedligeholdelse af stier i naturen. Bekæmpelse af Japansk Pileurt ønskes der også penge til.

Når vi er ved det grønne, er der også ønske om at tilbagerulle en tidligere beslutning om mindre græsslåning på boldbaner, og der er også ønske om at investere i bedre topdressing på stadionbanen ved Sorø Hallen.

Frederiksberg igen Frederiksberg Lokalråd kan igen i år vente i spænding på, om der denne gang bliver penge til at få udviklet en bypark ved Skælskørvej, og om der bliver råd til en fodgængertunnel under jernbanen ved Feldskoven. Begge ønsker er med igen.

Vandhundene se frem til, at der måske bliver afsat penge til en hovedrenovering af badebroen ved Skjolden.

Og endelig er der også håb om, at der kan blive sat mere skub i separatkloakeringen - ikke mindst i områder tæt ved søerne.

Hvor meget der lykkes, ved vi mere om til oktober.