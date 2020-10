Enhedslistens Bo Mouritzen stillede forslag om at udarbejde en helhedsplan for Tersløse. Foto: Kim Rasmussen

Ønske om helhedsplan endte som en byråds-drøftelse

Enhedslistens idé om at udarbejde en helhedsplan for Tersløse endte som en drøftelse uden afgørelse.

Sorø - 14. oktober 2020

Ønsket om at gøre en indsats for Tersløse, der i hvert fald foreløbig står uden omfartsvej, og - som forslagsstilleren Bo Mouritzen bemærkede - er en slidt by, endte i en debat, der ikke krævede en beslutning.

Bo Mouritzen foreslog, at Sorø Kommune sammen med borgerne udarbejder en helhedsplan, der giver landsbyen et visuelt løft og samtidig har trafiksanering, bosætning, attraktionsværdi, kommunikation og byfornyelse som indsatsområder.

Bør vente på budgettet Bo Christensen, Konservative, sagde, at det i givet fald vil være en ny måde at gøre tingene på.

- Vi plejer jo at tage fat i et lokalområde i forbindelse med et budget. Gør vi ikke det, bliver det let lidt rodet, fortsatte han.

- Vi mener også, at Tersløse er et lidt snævert område at tage alene. I øjeblikket er vi iøvrigt godt i gang i Fjenneslev.

- Kunne vi i stedet lave en helhedsplan for landsbyerne i kommunen, foreslog socialdemokraten Anne Madsen.

- Det kunne give et samlet udviklingsperspektiv.

Borgmester Gert Jørgensen, Konservative, var enig med Anne Madsen.

- Det er et godt forslag, Anne, sagde han.

- Men det skal modnes i en budgetfase.

Der er afsat 2,9 millioner kroner til trafikløsninger i Tersløse, og det arbejdes der med i øjeblikket.

SFs Linda Nielsen tilsluttede sig idéen om helhedsplanen i forbindelse med en budgetdrøftelse.

Intet er sket Efter et borgermøde i sognegården i Tersløse blev der nedsat en gruppe af borgere og teknikere til at komme med forslag til trafikløsninger.

- Men borgerne føler ikke, at der er sket noget siden borgermødet, sagde Annette Raaschou van der Star (S).

- Jeg tror, det er vigtigt, at vi får borgerne med i den proces. Nu er der jo lige foretaget trafikmålinger, så nu ef der et grundlag at arbejde ud fra.

Bo Mouritzen anførte, at uanset, hvad der er sket, har borgerne i Tersløse i hvert fald fået den opfattelse, at de var lovet en omfartsvej. Derfor mente han, at der vigtigt, at der speedes en proces i området op.

- Der er ikke noget, der er gået i stå, men på grund af corona har det været nødvendigt at udsætte møderne i trafikgruppen, sagde borgmesteren.

- Og elektroniske møder egner sig ikke så godt. I det her tilfælde bør man sidde sammen.

- Jamen, der har været flere måneder efter sommerferien, hvor corona ikke har været nogen hindring for at holde møde, svarede Bo Mouritzen.

Udfordret fagcenter Bo Christensen fulgte op og understregede, at der ikke må gå »syltekrukke« i den.

- Men medarbejderne i forvaltningen har været voldsomt udfordrede på grund af de mange coronatoltag, sagde han.

Gert Jørgensen føjede til, at kommunen også henter statspenge til helhedsplanerne, og de penge, der er nu, er afsat til Fjenneslev-området.

Bo Mouritzen ønsker at tage emnet op igen på et senere tidspunkt, så han afstod fra at forlange afstemning. I stedet blev det ført til protokols, at byrådet havde drøftet sagen.