Ønske om et kultur-torv på Folkemøde Sorø

De politiske udvalg i Sorø Kommune har på møder de seneste par uger drøftet, hvad de peger på at debatter, dialoger og aktiviteter, når der er Folkemøde Sorø den 19. september 2020.

Fra kultur- og fritidsudvalget foreslår man et KulturTorv på Folkemøde Sorø.

- Det skal være et torv, hvor alle græsrødderne i kommunen kan komme og vise, hvad de kan, og give deres bidrag til Folkemødet, siger formanden for udvalget, Bo Christensen (K).

FNs Verdensmål og de fire temaer i Vision 2022 er det overordnede emne for Folkemøde Sorø 2020.

Folkemøde Sorø 2020 skal fremme handlekraft og viljen til at skabe fælles løsninger i partnerskaber. Styregruppen bag lægger op til at standholdere og debattører på forhånd gør sig klart, hvilken forandring de ønsker at skabe i verden.