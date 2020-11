Sorø Økosamfund havde håbet at kunne købe alle fire storparceller ved Rørstensgården - og eventuelt bruge den gamle gård som fælleshus. Men det bliver ikke til noget, må formand for Sorø Økosamfund, Michael Torp, nu erkende.Foto: Anders Ole Olsen

Artiklen: Økosamfund: - Vi håber stadig at kunne bygge

Økosamfund: - Vi håber stadig at kunne bygge

Nyheden om, at to af de fire store Rørstensgård-grunde nu er solgt til anden side, vækker ikke ligefrem jubel i Sorø Økosamfund.

Økosamfundet havde lagt billet ind på - og håbet på - at kunne købe alle fire grunde og i samarbejde med organisationen Bærebo opføre et økologisk bofællesskab med såvel ejer- som lejerboliger - kombineret med et friplejehjem som økonomisk drivkraft i projektet.