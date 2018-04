Anne Madsen fra Socialdemokratiet mener ikke, at en kommune skal generere et overskud. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Økonomisk overskud splitter byråd

Sorø - 30. april 2018 kl. 14:10 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Kommunes 2017-regnskab viser et overskud fra den ordinære drift på 90,9 millioner kroner. Den ordinære drift omfatter de kommunale drifts- og serviceområder. Det er for eksempel pasning af børn og ældre, undervisning, sundhedsfremme og kultur.

Resultatet er 32,3 millioner kroner højere end forventet, da budgettet for 2017 blev lagt. Regnskabet betyder samtidig, at likviditeten ved udgangen af året ender på cirka 117 millioner kroner. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Overskuddet skyldes især et mindreforbrug inden for sundhed, integration og arbejdsmarkeds- og overførselsområdet. En del af de penge, der ikke er blevet brugt, skal betales tilbage til staten her i 2018.

Regnskabet blev godkendt af hele byrådet på det seneste byrådsmøde.

Politikerne er dog ikke enige om, hvordan regnskabet skal tolkes. Mens den ene side i byrådet er mere end tilfreds med regnskabet, så mener den anden side, at kommunen skulle have brugt alle pengene i budgettet.

- Om det er et super godt eller super dårligt regnskab afhænger af øjnene, der ser. Sorte tal kan også betyde, at man skubber problemer foran sig. Det mener Enhedslisten, at vi gør. Min opfattelse er, at vi prioriterer forkert. Vi lægger for mange penge i kassen, sagde Bo Mouritzen (EL).

- En kommune skal ikke generere et overskud til aktionærer. Det skal balancere og give velfærd til borgerne. De penge kunne have gjort godt ude i vores kommune, sagde Anne Madsen (S).

Det borgerlige flertal i byrådet roser 2017-regnskabet.

- Vi har ikke brugt alle pengene. Det er ikke unaturligt. Det er inden for skydeskiven. Der er tale om mange konti, der akkumulerer sig op, og vi har ikke sparet på nogen områder, sagde borgmester Gert Jørgensen (K).

- Vores kommunekasse er meget, meget sundt drevet, sagde Bo Christensen (K).

- Det er et super godt regnskab. Jeg vil opfordre til, at vi fremadrettet bliver mere enige om budgettet. Det kunne gøre det mere spændende for os allesammen, sagde Lars Schmidt (DF).