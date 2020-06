Borgmester Gert Jørgensen fortæller, at Falck fortsat skal slukke brand i Ruds Vedby-området, når brandvæsnet i Sorø går ud af Vestsjællands Brandvæsen for i stedet at samarbejde med Slagelse Brand og Redning. Falck slukker for Vestsjællands Brandvæsen også i Holbæk, Mørkøv, Tuse Næs og Snertinge. Foto: Thomas Olsen

Økonomien er endnu ukendt - men brand-skilsmissen kører

- Vi har i beredskabskommissionen godkendt, at udtrædelsesaftalen kan forelægges for de respektive byråd, så den del kører i en fornuftig og god stemning, siger borgmester Gert Jørgensen efter beredskabskommissionens møde fredag.

Revisionen har begået mange fejl, så det er endnu svært at få det fulde overblik over den økonomiske konsekvens af Sorø Kommunes udtræden af Vestsjællands Brandvæsen og går i samarbejde med Slagelse.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her