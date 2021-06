Se billedserie Prototypen på det nye mobile hønsehus er ikke bygget endnu, så Anita Andersen og Jesper Cole har kun en tegning, der giver en ide om, hvordan huset vil se ud. Det skal bygges i metal. Tegning: Eggcellent

Send til din ven. X Artiklen: Økogård får støtte til udvikling af mobilt hønsehus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Økogård får støtte til udvikling af mobilt hønsehus

Sorø - 14. juni 2021 kl. 06:03 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Et hønsehus er ikke bare et hønsehus. Heller ikke, når der er hjul under det.

Det har indehaverne af Skelleris Økøgård, Anita Andersen og Jesper Cole, Skellebjerg, forlængst fundet ud af.

På deres gård har de 800 høns, og mobile hønsehuse har de også. Men hønsehusene har de selv måttet modifcere for, at de kunne leve op til de krav, der er når, man holder høns for at sælge æggene.

Umuligt at finde - For et par år siden forsøgte vi at købe et hus i stedet for at bygge selv, men vi røg ind, at hvis vi ville have et smart hus, hvor æggene ruller ud på et bånd, var det ikke muligt at finde et, uden at det efterfølgende skulle modificeres, siger Anita Andersen.

Hun og ægtemanden er desuden med i mange erfa-grupper omkring hønsehold, og også fra andre kunne de forstå, at det ikke var muligt at finde et fiks-og-færdigt hus, der opfylder alle krav.

Så Anita Andersen og Jesper Cole gik i gang med at udvikle et hus, der kan opfylde kravene og stiftede i samme forbindelse firmaet Eggcellent.

Og for nylig kom den økonomiske hjælp, der gør, at de nu kan gå i gang med at få produceret en prototype og udstillingsmodel.

LAG-midler LAG Midt-Nordvestsjælland har nemlig indstillet projektet til at modtage 203.633 kr. af de såkaldte LAG-midler fra Den Europæiske Landbrugsfond.

- Det er et kærkomment bidrag, der vel dækker halvdelen af de udgifter, vi har haft på projektet, siger Anita Andersen.

Hun forventer, at hønsehuset, der bl.a. har Sorø Maskin Industri som medbygger, hjem til august.

Eksport-mulighed Huset skal laves i metal, da et sådant hus er nemmere at holde rent. Æggene vil af sig selv trille ud på et bånd til indsamling. Og huset vil blive forsynet med en sluse, hvor man kan skifte fodtøj, spritte af, mm, så hygiejneregler bliver overholdt.

- Vores høns er økologiske, så der er strammere krav. SEGES (Landbrug og Fødevarer) gennemgår vores hus fra ende til anden, og Fødevarestyrelsen har også ønsker, der skal efterkommes, forklarer Anita Andersen.

Når LAG Midt-Nordvestsjælland har ønsket at investere i projektet, skyldes det perspektiverne i det - nemlig en mulig eksportvare:

- De fleste love omkring fjerkræ gælder for hele EU, så der er et godt og muligt marked for eksport af huset, siger Anita Andersen.