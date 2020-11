Øjenvidneskildring af besættelsen

SORØ: Historisk Forening for Vestsjællands nye årbog for 2020 kommer på gaden lørdag den 28. november.

Desuden påviser Torm, at Storgade 1, Sorø Akademis tidligere vaskeribygning, der er bygget op til Klosterporten i 1888-89, ikke som hidtil antaget skyldes den lokale arkitekt F.C.C. Hansen, men den kgl. bygningsinspektør J. D. Herholdt.

Gennem studier i bygningsinspektoratets arkiv på Rigsarkiv kan der nu fortælles nøje om Herholdts kamp med myndighederne for at få placeret den nye vaskeribygning dér, hvor den kom til at ligge. Også den skiftende bedømmelse af bygningen og skiftende brug bliver omtalt.