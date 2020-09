Se billedserie Den 13000 kvm store grund på Feldskovvej har stået tom siden 2004. I årenes løb har der været flere projekter og ejere. Nuværende ejer er det jyske selskab FDP 2015 Holding A/S.Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

OK til høje huse: Protester hjalp ikke

Sorø - 24. september 2020

Planerne om at bygge fire- og femetages punkthuse på den tidligere stolefabrikgrund ved Feldskovvej har fået grønt lys af byrådets udvalg for teknik og miljø.

Projektet har givet anledning til en del protester fra ejerne af nærliggende ejendomme. I alt 24 har givet deres mening til kende i den nabohøring, der har fundet sted, og over hele linjen har det været et nej tak til bygninger i den højde.

Den lokale protestbevægelse har været anført af familien Andreasen Garcia, der for ikke længe siden købte den store gamle villa på Feldskovvej 5, der vil få de kommende etage-bygninger omkring sig.

Læs lokalplanen Selv om formanden for udvalget for teknik og miljø, Jens Nygaard (V) respekterer, at naboerne har givet deres holdning til kende, mener han - og resten af udvalget - ikke, at der er noget at komme efter:

- Der ligger en lokalplan for området. En lokalplan fra 2006, og den giver tilladelse til byggeri i den højde. Så det kan ikke komme bag på nogen. Det nye projekt holder sig overordnet meget tæt på lokalplanen. Måske man skulle sætte sig ind i lokalplanen for et område, inden man vælger at flytte dertil, siger Jens Nygaard.

Bekymringen om øget indkig fra lejlighederne i de kommende tre fire- og to femetages bygninger, bider heller ikke på udvalget:

Respekt for omgivelser - Når man bor i byen, må man forvente, at der kan være indkig. Det nye projekt er udarbejdet med respekt for omgivelserne. Det tager hensyn til, at vandtårnet ved stationen fortsat skal være pejlemærke. Og det vejer tungere at vi nu kan få gjort noget ved det areal og få nogle boliger dér, siger Jens Nygaard.

I alt bliver der plads til 65 lejligheder i projektet på Feldskovvej.

Dog er der nogle ting, der skal undersøges nærmere, inden spaden kan stikkes i jorden på den store grund. Der skal foretages en beregning af, om de nye bygninger, der ligger meget tæt på jernbanen, vil kaste støjen fra togene tilbage til de ejendomme, der ligger på den anden side af banen.

Skal være grønt Og så skal det sikres, at der bliver tilstrækkeligt med træer og grønt omkring de nye huse:

- Vi har bedt om at se en beplantningsplan. Vi ønsker at bevare flest mulige træer, så det stadig har præg af en grøn oase. Den plan skal vi lige sige god for i udvalget også, siger Jens Nygaard.

Når det er gjort, er sagen færdigbehandlet.

Grunden er ejet af selskabet FDP 2015 Holding A/S, der igen er ejet af Jan Daugaard Pedersen, Vamdrup i Jylland. Han købte den i 2011 for fire mio. kr.