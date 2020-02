OK til bostederne

Det blev en »tommel op« til samtlige botilbud og bofællesskaber for voksne med nedsat fysik og psykisk funktionsevne, da Socialtilsyn Øst for nylig var på uanmeldt besøg. Også kommunens aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbud blev godkendt - her var det revisionsfirmaet BDO, der stod for godkendelses-proceduren. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Når Åmosen og Sneppevej ligger et mulehår efter, skyldes det ikke, at beboerne ikke har gode rammer og vurderes til at have det godt. Den lidt lavere score handler om, at der kan skabes forbedringer inden for dokumentation, målsætninger og handleplaner.