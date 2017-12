Nyt værk indkøbt til Sorø Kunstmuseum

Faktisk var kunstmuseet interesseret i hele tre værker på auktionen, men to af dem, Harald Giersings »Mandolinspillerske« og et foldebillede af Gunnar Aagaard Andersen, blev hurtigt budt højere op, end kunstmuseet kunne være med.

Til gengæld lykkedes det kunstmuseet at erhverve et andet maleri af Gunnar Aagaard Andersen, nemlig »To-delt foldebillede«, der fik hammerslag på 55.000 kr. - hvilket var næsten halvdelen af vurderingen.

- Det er vi super glade for. Det er et væsentligt værk inden for den såkaldt konkrete kunst, som er et af museets samlingsområder. Vi har i forvejen to skulpturer af Gunnar Aagaard og har længe ønsket, at han også var præsenteret med malerier, siger museumsdirektør Charlotte Sabroe.