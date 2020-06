Nyt tilbud til patienter med seksuelle problemer

nærhed, når man har epilepsi? Fremover kan man henvende sig til Epilepsihospitalet Filadelfia i Dianalund, der nu tilbyder patienterne uddybende og afklarende samtaler, som hjælper med at sætte ord på følelser og frustrationer i sexlivet.

- Jeg har haft patienter med selvværdsproblemer og patienter, som har følt, at det har været svært at etablere et parforhold på grund af epilepsien. Nogle har haft rejsningsbesvær, mens andre ikke har kunnet opnå orgasme eller helt manglet lyst til sex, forklarer udviklings- og forskningssygeplejerske Trine Arnam-Olsen Moos fra Filadelfia.