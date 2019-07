Rune Rønne har stiftet foreningen »Pust«. Foto: Thomas Olsen

Nyt tilbud til børn og unge i krise

Sorø - 07. juli 2019 kl. 20:01 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Kommune har indgået et samarbejde med foreningen »Pust«, som tilbyder samtalegrupper for børn og unge, når livet er svært.

»Pust« er stiftet af Rune Rønne, som er lærer og til daglig arbejder på Holbergskolen i Dianalund, og af Louise Sjøberg, som er uddannet sygeplejerske. De vil gerne begge bidrage til, at ingen kommer til at gå alene med sorgen. Derfor har de etableret foreningen, som holder samtalegrupper for børn, unge og voksne i sorg og krise. Foreningen tilbyder også skilsmissegrupper og ensomhedsgrupper for både børn, unge og voksne.

I Sorø Kommune er man glade for det nye tilbud og har derfor indgået et samarbejde med foreningen, som blandt andet indebærer, at kommunens lærere, pædagoger og sundhedsplejersker kan henvise børn og unge til samtalegrupperne.

- De frivillige kræfter i »Pust« kan dække et behov, vi ikke har mulighed for at imødekomme som kommune. Særligt i forhold til de børn og unge, som ikke har behov for decideret behandling, kan samtalegrupperne være en fremragende hjælp til at komme godt igennem en svær tid, siger chef for Børn og Familier i Sorø Kommune, Henrik Madsen, der pointerer, at foreningen ikke tilbyder terapi eller behandling.

- Men foreningens frivillige stiller sig i stedet til rådighed med nærvær og tid til at lytte til børnene og de unge, siger Henrik Madsen.

Hvis du kender et barn eller en ung, som kunne have glæde af at være med i en samtalegruppe, kan du kontakte foreningen på tlf 25303546. Du kan også finde information på hjemmesiden www.pust.nu

Det skriver DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.