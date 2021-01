Nyt tilbud i kommunen: Fire nye afklaringspladser

Et stigende behov for at få afklaringsboliger til især yngre mennesker får nu Sorø Kommune til at oprette fire af den type boliger i Center for psykosociale lidelser på Sneppevej i Stenlille. De fire ekstra pladser målrettes til borgere mellem 18 og 30 år.

Pladserne giver - som der står i baggrundsmaterialet - beboerne en anderledes social træningsbane, ligesom der ydes en målrettet indsats i forhold til botræning, så beboeren får et bedre udgangspunkt i forhold til at komme ud i egen bolig.. Til afklaringspladserne knyttes et fælleshus med mulighed for at få etableret et fællesskab og social træning med aktiviteter, der er tilpasset de midlertidige og typisk kortere forløb. Det forventes, at et ophold i en aflastningsbolig vil vare mellem tre og seks måneder.