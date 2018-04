Sognegården danner torsdag den 19. april rammen om den første fællesspisning i »Ruds Vedby spiser sammen«. Det er sognepræst Marianne Agerholm og menighedrådet, der står bag. Foto: Charlotte Koefoed

Nyt tilbud fra sognet: Gratis fælles-spisning

Sorø - 10. april 2018
Af Charlotte Koefoed

Menighedsrådet og præsten i Ruds Vedby har søsat et nyt projekt. Gratis fællesspisning i Sognegården. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Marianne Agerholm, præst i Ruds Vedby og kirkens menighedsråd har længe gået og tænkt på at sætte gang i noget, der kan samle borgerne i Ruds Vedby - unge som gamle.

Tanken er at styrke fællesskabet på tværs af generationer, komme hinanden ved, lære hinanden bedre at kende og være sammen i en til tider travlt og hektisk hverdag.

- Måltid samler, og det at spise sammen er altid rart. Derfor fandt vi på at sætte gang i »Ruds Vedby spiser sammen«, og som udgangspunkt skal det være gratis. Så kan alle være med, siger Marianne Agerholm.

Fællesspisningerne foregår i Sognegården, hvor der er plads til omkring 100 mennesker, og man begynder tidligt, nemlig klokken 17, og slutter klokken 18.30.

- Så har børnefamilierne mulighed for at være med og nå hjem og putte børnene. Og i det hele taget har alle mulighed for at komme hjem og få en aften hjemme også, siger Marianne Agerholm.

Der vil også være aktiviteter for børnene før spisningen, og tanken er, at der er højtlæsning for børnene i kirken klokken 18, så de voksne kan nå at sludre lidt og få en kop kaffe.

Som nævnt er alle velkommen. Ikke blot børnefamilierne, men også ældre og andre, der måske ikke har et stort netværk.

- Der sker noget, når man spiser sammen. Man kommer til at sludre sammen og får nye bekendte. Og så tror jeg, vi rammer noget i tidsånden, hvor folk igen er begyndt at dyrke fællesskabet efter en årrække, hvor individualismen var i højsædet, siger Marianne Agerholm.

Første gang der er fællesspisning er torsdag den 19. april, og det foregår i Sognegården. Det koster ikke noget at deltage.

- Vi får maden udefra, og det bliver et enkelt, men godt måltid. Vi vil gerne have, at folk tilmelder sig, så vi ved, hvor mange vi skal bestille mad til, slutter Marianne Agerholm.

Man kan enten skrive en mail eller ringe til hende for at tilmelde sig.

Fremover vil der være fællesspisninger den sidste torsdag i hver måned.