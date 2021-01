Sorø Kommune har haft succes med et nyt, dynamisk indkøbssystem og en gennemsigtig udbudsproces i forbindelse med kommunale opgaver. Foto: Thomas Olsen

Nyt system har styrket det lokale erhvervsklima

Et dynamisk indkøbssystem for håndværksydelser, en gennemsigtig udbudsproces, faste tidsfrister og en åben dialog mellem erhvervslivet og kommunen er nogle af de ingredienser, der har været med til at bringe Sorø Kommune op på en 7. plads i Dansk Industris årlige analyse af erhvervsklimaet i landets kommuner.